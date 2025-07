Susana Zabaleta enfrenta dolorosa enfermedad a la par de su diagnóstico de cáncer

El nombre de Susana Zabaleta se ha mantenido entre las principales tendencias, ya que en una publicación de espectáculos se dio a conocer que luchó contra el cáncer de ganglios, mismo que la llevó a tener que someterse a una sesión de quimioterapias; no obstante, la cantante también ha tenido que lidiar con otro padecimiento.

Actualmente, la actriz mexicana permanece en constante revisión de los médicos; sin embargo, hace tan solo unos años confesó que padece fibromialgia, señalando que prefiere mantenerlo en privado para evitar cualquier tipo de comentario.

“Por eso hay que hacer ejercicio, alimentarse bien, hace yoga, estar mentalmente bien, y estar enamorado. No pasa nada. Hace muchos años que lo tengo pero no me gusta hablar, me choca la gente que se queja”, dijo durante una entrevista.

Susana Zabaleta (Foto: Cortesía)

¿Qué es la fibromialgia, padecimiento que enfrenta Susana Zabaleta?

La fibromialgia es una afección crónica compleja que se caracteriza principalmente por un dolor musculoesquelético generalizado, acompañado a menudo de fatiga, problemas de sueño, memoria y estado de ánimo.

Este dolor suele describirse como un dolor constante y sordo que se extiende por todo el cuerpo, y puede ir acompañado de puntos sensibles en áreas específicas, donde una leve presión provoca un dolor considerable.

A diferencia de otras enfermedades que causan dolor físico, la fibromialgia no se asocia con inflamación o daño en los tejidos, sino con una amplificación de las señales de dolor en el cerebro, lo que hace que los pacientes sean más sensibles al dolor.

Además del dolor generalizado, las personas con fibromialgia suelen experimentar otros síntomas debilitantes. La fatiga es un componente significativo, a menudo descrita como un agotamiento persistente que no mejora con el descanso, similar al que se siente en una gripe.