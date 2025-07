Marimar Vega comparte un espacio con el Doctor en Psicología Efrén Martínez, que lleva por nombre ‘El Rincón de los Errores’, mismo en el que suelen compartir su opinión sobre diversas temáticas de la mano de invitados, por lo cual sorprendió al compartir su decisión de no convertirse en madre.

Marimar Vega confiesa que no quiere tener hijos y revela los motivos

En medio de la conversación en donde fue invitada Lety Sahagún de ‘Se regalan dudas’, Marimar Vega confesó que después de su segundo matrimonio comenzó a replantarse la idea de ser mamá, hasta el punto en el que tomó la decisión de no llevarlo a cabo sin importar la críticas sociales.

“Tomar la decisión de no ser mamá no fue fácil. Creo que es una de las decisiones más profundas y complejas a las que una mujer se puede enfrentar. En mi caso, fue un proceso largo, lleno de dudas, de ruido mental, de deberes impuestos, de miedo a perderme la mejor experiencia del mundo”, explicó.

La actriz mexicana explicó que luego de contraer matrimonio con Jerónimo Rodríguez, planeaban convertirse en padres como parte de ciertas ideas, no obstante, después de reflexionar el tema, la pareja tomó la decisión de no tener hijos, misma idea que los hizo sentirse más libres.

“Con el tiempo, y escuchándome de verdad, me di cuenta de que la mujer que soy hoy, a mis 42 años, ya no desea ser madre. Decidir desde la conciencia, no desde el miedo, me acercó más que nunca a mi verdad. Y hoy puedo decirlo en voz alta, con paz, con amor, con certeza: esta decisión me hizo sentir más libre", comentó durante el episodio de ‘El Rincón de los Errores’.

Como era de esperarse, el video ha generado diversas reacciones en redes sociales, no obstante, sus fieles seguidores han apoyado la decisión de Marimar Vega y su pareja.