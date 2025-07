No solo el desplante: critican el “incómodo” vestido que Karol G llevó a París y aseguran “es su mayor fracaso”

Karol G fue cruelmente criticada por su reciente aparición en la Semana de la Moda de la Alta Costura en París, donde fue una de las invitadas al front-row del desfile de la firma, Schiaparelli.

La ‘bichota’ lució un imponente atuendo que causó furor en redes sociales, sin embargo, las opiniones divididas no tardaron mucho en aparecer, y es que, mientras unos señalaron que no fue le mejor elección para la oriunda de Medellín, otros arremetieron contra ella, pues aseguraron que, más allá de favorecer poco a la cantante, la hacía lucir incómoda e incluso, era incapaz de moverse cómodamente.

Pese al arrasador éxito de su nuevo álbum ‘Tropicoqueta’, Karol G parece no haber triunfado en el mundo de la moda, y es que, si bien, la estrella del género urbano, ha regalado a sus fans, un álbum repleto de inspiración latina, en cuanto a looks, este ha quedado a deber para sus millones de seguidores quienes cuestionaron la elección de la cantante para este momento, que es uno de los más importantes en el calendario de esta industria.

El incómodo vestido de Karol G en la Semana de la Moda de la Alta Costura en París

Carolina Giraldo Navarro, más conocida como Karol G, se ha posicionado como la reina del género urbano y en la moda, como una de las cantantes más sensuales que sabe perfectamente como liderar el verano con sexis y diminutos bikinis.

Sin embargo, en el mundo de la moda, Karol G ha tenido algunos desaciertos que le han generado una ola de crueles críticas, poniendo en duda la elección de los atuendos por los que ha optado, entre ellos, el más reciente que usó para la primera fila del desfile de Schiaparelli, quien llegó con un vestido de la misma firma, perteneciente a la colección de primavera 2025.

Para esta ocasión, el vestido que Karol G usó, un entallado vestido de escote corazón unido por eslabones dorados que también decoraban su pieza en color negro con bordados florales que destacaban sobre su look, además, acentuaban de una forma casi dramática sus caderas, presumiendo su cintura.

Su look lo combinó con unos zapatos ‘t-strap’ con detalles de perla, un peinado voluminoso y maquillaje nude sin joyería, dándole todo el protagonismo a su vestido.

Las críticas a Karol G por su look en la Semana de la Moda de la Alta Costura

A pesar de ser una digna representante latina en uno de los eventos más importantes de la moda, Karol G sufrió crueles críticas por la elección de su look, y es que, muchos arremetieron contra ella, pues apenas podía subir las escaleras del lugar, siendo apoyada por su equipo para caminar.

Este esto, desató una ola de críticas por la incomodidad que presumía, aparentemente por alguna de las prendas que usó y que le impedía moverse cómodamente por el lugar.

En redes sociales, usuarios mostraron su rechazo por su elección de look, y en los comentarios, empezaron a decir:

"No me gusta nada, no entiendo el escote, se pretende realzar el escote y lo que ha conseguido es que no brille nada, incómodo a más no poder“, ”El vestido me encanta pero no es para ella, igual los zapatos“, ”Le falta mucho todavía para hablar de elegancia“, ”No puede ir más incómoda“, ”cero elegante".