“Cuidado”: Anahí responde a los haters tras crueles críticas a su rostro ¿Enfureció?

Este fin de semana, Anahí compartió una serie de fotografías desde la playa, acompañada de sus hijos, y aunque todo parecía ir viento en popa, la actriz fue blanco de crueles críticas por parte de los usuarios, quienes arremetieron contra ella por un aparente cambio en su rostro.

Pero, quien diera vida a ‘Mía Colucci’, respondió de una forma elegante a aquellos haters que la atacaron por su rostro, con un mensaje que fue contundente hacia quienes se sintieron con la libertad de señalar los cuerpos ajenos.

Además, la ola de críticas no impidieron que la actriz, de 42 años, se mostrara feliz en este viaje familiar, disfrutando de unas merecidas vacaciones de verano, frente a la playa, con un clima espectacular y tiernas postales, junto a sus hijos, Manuel y Emiliano, de 8 y 5 años respectivamente, fruto de su matrimonio con Manuel Velasco.

La foto por la que Anahí recibió crueles críticas

En la que debió ser únicamente una tierna imagen junto a sus hijos, terminó generando una ola de odio por parte de los internautas que rápidamente, aseguraron que Anahí se había sometido a un tratamiento estético que ha terminado por cambiar su rostro de una mujer que era hermosa, al supuesto abuso de retoques como el bótox.

Aunque la familia parecía disfrutar un hermoso día desde la playa, usuarios “opacaron” el momento con una serie de comentarios en los que se leían crueles señalamientos como:

“¿Por qué se hacen tantas operaciones?”, “¿Las cirugías no son para mejorar?”, “Dios mío, ¿Qué te hiciste en la cara?”, “Su cara se ve rara”, “Yo no entiendo por qué ella siendo tan linda tiene que usar esos efectos en la cara que se la transforman”, “Tan bonita cara que tienes ya no necesitas más cirugías!! Se va caricaturizando el rostro”, “¿Pero las cirugías no son para mejorar?“.

Anahí recibió crueles críticas por esta publicación Instagram: @anahi

Anahí responde a los haters tras críticas a su rostro

Rápidamente, estas críticas hacia su rostro llegaron hasta Anahí, quien no tardó mucho en responder a los haters, que hicieron comentarios sobre los supuestos cambios y “retoques” a los que se habría sometido, asegurando que no solamente abusó de los retoques estéticos, sino de los filtros.

Tras compartir ese polémico posteo, Anahí hizo una nueva publicación, dejando su rostro completamente expuesto, demostrando que las críticas no la opacaron y al contrario, dejó un mensaje para todos aquellos que la acusaron de exceso de retoques estéticos diciendo:

“CUIDADO!!! El video puede asustar a todos con mis ojos horribles - diabólicos! Hermanas criticonas …. Se llama Botox y se cae más rápido de lo que quisiera. ahhhhh…. Pero ya crecerán. Y allá nos vemos!“.

Además de una foto, Anahí compartió un video en el que se le puede ver disfrutando de la playa y cómo el viento y la brisa mueven su cabello, en una postal que la dejó ver orgullosa de quién es, a pesar de la serie de señalamientos de los que fue víctima este fin de semana y de los que se defendió de la forma más elegante.