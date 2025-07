La promesa que Diogo Jota hizo a sus hijos antes de m0rir y que ahora será su legado más grande

El mundo del deporte aún no logra asimilar la repentina y trágica muerte del futbolista portugués Diogo Jota, quien falleció junto a su hermano menor, André Silva, en un accidente automovilístico ocurrido en la madrugada del jueves 27 de junio, en Zamora, España. La noticia no solo sacudió al fútbol europeo, sino que dejó un vacío profundo entre los millones de seguidores que el delantero del Liverpool conquistó con su talento y carisma dentro y fuera del campo.

PUBLICIDAD

Apenas once días antes del fatal accidente, Diogo Jota celebraba uno de los momentos más felices de su vida: su boda con Rute Cardoso, madre de sus tres hijos. En sus redes sociales, compartió un video de la ceremonia acompañado de un mensaje lleno de gratitud: “Tener al mismo tiempo y en el mismo lugar a la familia y amigos para celebrar lo que de verdad importa: el amor”.

Diogo Jota Diogo Jota perdió la vida en trágico accidente (Instagram)

Hoy, esas imágenes contrastan con el desgarrador panorama que enfrenta su familia. Las primeras fotografías de Rute, devastada, fueron captadas frente a la capilla de São Cosme, en Gondomar, Portugal, donde se llevó a cabo el velorio privado. La joven viuda, sostenida por familiares, fue quien tuvo que identificar el cuerpo de su esposo y el de su cuñado en el Instituto de Medicina Legal de Zamora.

En medio del dolor, ha cobrado relevancia una entrevista que Jota concedió al canal de YouTube del Liverpool FC, donde habló abiertamente de su rol como padre y del profundo amor que sentía por su familia. "Quiero ser el mejor padre que pueda ser. Intento dar ejemplo, darles una buena retroalimentación, aunque a veces quiera descansar un poco más por la tarde y ellos estén todos felices porque estoy en casa y quieren jugar", mencionó en aquel entonces.

La entrevista, realizada por el psicólogo deportivo del club, Lee Richardson, dejó entrever la humanidad de Jota. También confesó que aunque el fútbol era su refugio emocional, también necesitaba momentos de pausa: “Con el estrés que tienes en tu vida, a veces te olvidas. Tener un momento para ti es realmente importante”.

Los hijos de Jota no quedarán desprotegidos

Diogo Jota y Rute se conocieron desde jóvenes. Compartieron mudanzas, triunfos, momentos cotidianos y, sobre todo, la dicha de formar una familia con tres hijos, el menor nacido en noviembre de 2024. Apenas once días antes del trágico accidente, celebraban su boda, sin imaginar que aquella felicidad se convertiría en una despedida.

Diogo Jota Los hijos de Diogo Jota no quedarán desprotegidos (Instagram)

Tras su repentina partida, muchas dudas surgieron sobre el futuro de sus hijos. Pero el Liverpool, club donde Jota brilló desde 2020, no tardó en demostrar que el lema “You’ll Never Walk Alone” no es solo una frase. La directiva decidió pagar la totalidad de los dos años de contrato restantes (casi 20 millones de dólares) y también cubrir la educación de sus tres hijos, asegurándoles estabilidad en medio del duelo.

Este respaldo no solo honra la memoria del futbolista, sino también la esencia del hombre que fue. comunidad que ahora cuida a los suyos en su ausencia.