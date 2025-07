Cazzu no quiere ser ejemplo, pero lo es: así rompe con el mito de la maternidad perfecta y muchas le aplauden

En menos de un año, Cazzu ha vivido una transformación tan impactante como coherente: de ser señalada por su rebeldía, sus tatuajes y su estilo poco convencional, a consolidarse como una de las voces femeninas más poderosas del panorama latino, no solo en la música urbana, sino también en la moda y la conversación social.

Con la frente en alto y sin ceder ante los ataques, Cazzu brilló más fuerte que nunca incluso cuando todo parecía volverse en su contra. El escándalo mediático que desató Christian Nodal al iniciar una relación con Ángela Aguilar -a tan solo unos meses del nacimiento de su hija Inti con Cazzu- lejos de derrumbarla, la catapultó.

Cazzu e Inti / Christian Nodal Instagram: @cazzuficial / @nodal (Instagram: @cazzuficial / @nodal)

Mientras las redes ardían con versiones, memes y señalamientos, la artista argentina se mantuvo en silencio, concentrada en su hija y en sanar a su ritmo. Hasta que finalmente habló, con clase y sin rencores, para desmentir las declaraciones de Ángela: “No hubo acuerdos y sí hubo corazones rotos”.

Y es que si algo ha dejado claro Cazzu es que no necesita defenderse con escándalos ni portadas pagadas. La misma artista que alguna vez fue tachada de “querer colgarse de la fama de Nodal” ha demostrado con hechos que no necesita apellidos ni titulares comprados para brillar. Hoy es portada por mérito propio, musa de diseñadores internacionales y, más importante aún, referente de una maternidad cruda, honesta y necesaria.

Musa de la moda, madre real

Cazzu Cazzu rompe moldes e inspira a muchas mujeres (Instagram)

En su entrevista más reciente para Marie Claire, Cazzu compartió una visión de la maternidad que incomoda, precisamente porque es real.

La canción “Inti”, incluida en su álbum Latinaje, se ha convertido en una de las favoritas de su público. El tema está dedicado a su hija y, según cuenta, surgió sin la intención de romantizar lo que está viviendo.

“Para mí es muy importante porque realmente yo conté o puse los sentimientos verdaderos. No es una canción que hiper romantiza la maternidad, también presenta conflictos”, dijo en la entrevista.

Para Cazzu, convertirse en madre fue también enfrentarse a la oscuridad del mundo: “Cuando vos sos mamá te das cuenta de que el mundo es muy difícil y muy duro, hay mucha oscuridad y empezás a despertar absolutamente todos los miedos más horribles de tu vida”.

“La maternidad se construye”

Sin idealizaciones ni frases motivacionales vacías, Cazzu sabe que está viviendo una etapa muy especial con su hija, pero también entiende que ser mamá es un proceso que se va construyendo poco a poco. Tiene la suerte de no tener que preocuparse por cosas básicas como la comida, lo que le da tranquilidad para enfrentar los problemas que surgen.

Cazzu también lanza un mensaje directo al público que suele idealizar su estilo de vida: “No quiero ser ejemplo. La gente me ve y le encanta mi forma de maternar, pero la mía es desde un privilegio muy grande. No idealicen mi maternidad”.

Cazzu festeja cumpleaños número 1 de Inti Instagram: @cazzu (Instagram: @cazzu)

Las declaraciones de Cazzu sobre la maternidad real y sin filtros han generado gran eco entre muchas mujeres, quienes reconocen en sus palabras una verdad que pocas se atreven a expresar. “Ella tiene su propia historia, experiencias, un gran sentido social e individual”, “Cazzu sí es un ejemplo en muchos sentidos. Como mamá, como artista, como ser humano. No se anda con filtros”. “Cazzu dando lecciones de madurez siempre. Ella expresa ser consiente de su privilegio y eso no la ciega de la realidad”. “Ella sí merece ser portada de Mujer del Año, no como Ángela”, se lee en redes.