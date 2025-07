Sin anillo ni hijos, pero con amor del bueno: el mensaje de cumpleaños de Rulli a Angelique Boyer enamora a todos

Sebastián Rulli y Angelique Boyer no necesitan vestidos blancos, anillos ni cunas para demostrar que lo suyo es una historia de amor de verdad. Tras más de ocho años de relación, la pareja ha dejado claro que cuando hay respeto, admiración y complicidad, lo demás es accesorio.

Y una vez más, lo reafirmaron con el romántico mensaje que Rulli compartió en redes con motivo del cumpleaños de su pareja, que derritió a todos sus seguidores.

Angelique Boyer

“Feliz cumpleaños Mi Cielooooo!!! @angeliqueboyer. Mis deseos para ti son tan bellos como tu corazón. Que cada día esté lleno de amor, alegría y sueños cumplidos. Que encuentres miles de razones para reír, y que consigas todas tus metas con esa fuerza y perseverancia que te caracterizan. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Recuerda siempre que eres mi amor, mi vida, mi refugio. Que este nuevo año esté lleno de momentos inolvidables y felicidad infinita. #felizcumpleaños #teamo #happybirthday #felizvueltaalsol🌞 ❤️🥰💥”, escribió el actor junto a una fotografía de Angelique disfrutando de la playa, radiante, libre y feliz.

Amor sin etiquetas ni contratos

En una industria donde las relaciones suelen ser fugaces y estar rodeadas de rumores, lo de Boyer y Rulli destaca por su estabilidad y conexión. A lo largo de los años han compartido no solo proyectos profesionales, sino también momentos de su vida cotidiana, viajes, complicidades y un amor que no depende de contratos ni convenciones sociales.

Sebastián Rulli y Angelique Boyer

Y aunque constantemente reciben muestras de cariño por parte de sus fans, tampoco están exentos de las críticas. No han faltado quienes cuestionen por qué no se han casado ni han tenido hijos. Sin embargo, la protagonista de Teresa lo ha dejado claro en múltiples ocasiones: la maternidad no es una prioridad para ella… al menos no por ahora.

“Una relación no está basada en un papel, ni una iglesia, está basada en el amor, y si hay esa confianza y ese respeto, todo puede perdurar”, dijo Angelique en una entrevista pasada. Y con ello reafirma que cada pareja debe vivir el amor a su manera, sin rendir cuentas a nadie más.

Una familia a su manera

Sebastián Rulli y Angelique Boyer

A pesar de no haber formado una familia tradicional, Angelique ha roto estereotipos en muchos sentidos, incluyendo el de las madrastras. La actriz ha construido una relación cercana y llena de cariño con Santiago, el hijo de Rulli, a quien trata con todo el cuidado y amor del mundo.

“Angie es encantadora conmigo, con él y con todo el mundo”, aseguró Sebastián. “Ella siempre está dispuesta a que la gente que está a su alrededor esté a gusto y Santi se siente muy bien con ella”.

Es precisamente esa forma tan libre, respetuosa y genuina de llevar su relación la que ha enamorado a sus seguidores. Angelique y Sebastián se han convertido en un ejemplo de que el amor también puede construirse fuera de los moldes tradicionales y que lo importante no es cumplir expectativas ajenas, sino cultivar el vínculo desde el afecto, la admiración y el compromiso cotidiano.