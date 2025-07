“Son dos víboras”: Vadhir Derbez enfrenta a Aislinn y José Eduardo por el dolor que le causaron de niño

Los hermanos Derbez han conquistado al público con su carisma, ocurrencias y talento, logrando ganarse un lugar propio en la industria del entretenimiento más allá del apellido que comparten. Aislinn, José Eduardo y Vadhir han demostrado que, aunque vienen de una de las familias más mediáticas de México, su éxito ha sido fruto de su esfuerzo individual.

PUBLICIDAD

Sin embargo, detrás de la complicidad que hoy proyectan, hay una historia con luces y sombras. En un reciente episodio del podcast La Magia del Caos, conducido por Aislinn Derbez, los tres hermanos reabrieron viejas heridas de la infancia que dejaron huella en su relación. Entre risas, recuerdos y confesiones, Aislinn y José Eduardo ofrecieron una disculpa sincera a Vadhir, quien reveló que durante su niñez sufrió por el trato que recibía de ellos.

Aislinn y José Eduardo confiesan su trato hacia Vadhir en la infancia

En el episodio, Aislinn recordó cómo su vínculo con José Eduardo era tan cercano que dejaban fuera a Vadhir:“La gente no sabe que éramos los best friends, uña y mugre. Y a Vadhir no lo pelábamos (no le hacíamos caso)”, dijo la actriz.José Eduardo complementó con otra confesión:“Ni lo volteábamos a ver. Él llegaba y era de: ‘¡Ah, mira, ahí está!’ Era muy raro, muy tímido. Nosotros platicábamos y él se iba a una esquina y de ahí no lo sacabas”.

Ambos aclararon que esto ocurrió cuando tenían entre cinco y doce años, y que su relación cercana y parecido sentido del humor los llevaba a hacerle bromas a su hermano menor.“Todo lo que sabíamos de lo que lo iban a regañar, era de ‘ve y haz esto’... y él era muy obediente. Lo regañaban mucho”, confesó Aislinn, quien también admitió con remordimiento:“En esa etapa de la infancia no fuimos buenos hermanos”.

Aislinn, Vadhir y José Eduardo Derbez son hijos de Eugenio Derbez. / Foto: Instagram

Vadhir rompe el silencio: “Me agarraban de punching bag”

Aunque todo comenzó entre risas, el ambiente cambió cuando Vadhir, quien llegó tarde a la grabación del podcast, escuchó las confesiones de sus hermanos y se abrió emocionalmente:“El que nos viéramos tan poco y cuando nos viéramos era como este grupito de amigos, y quieres pertenecer. Me agarraban de punching bag. En ese momento trataba de reír y entrar en el jueguito, pero sí me acuerdo de regresar a casa y llorar. Mi mamá todo el tiempo se quejaba de por qué lo molestan”.

Aislinn, visiblemente conmovida, respondió desde el corazón:“Me da tristeza y me siento mal por eso porque no dimensionaba. A mí me bulleaban mucho en la escuela y cuando tocaba hacerlo me divertía mucho”, dijo. Y añadió:“Te quiero pedir una disculpa porque no me daba cuenta de lo fuerte y difícil que pudo ser para ti y de lo mucho que pudo haberte dolido. Yo sólo me divertía, pero no me di cuenta de que eso te iba a marcar de por vida, de que te iba a dejar inseguridades”.

José Eduardo, por su parte, bromeó al principio para evitar la incomodidad, pero finalmente reconoció que ya habían hablado del tema y se habían reconciliado.

PUBLICIDAD

José Eduardo y Vadhir Derbez en charla con Publimetro por el estreno de "Par de ideotas" (Fotos: Prime Amazon /Antonio Rodríguez)

Una relación que ha sanado con el tiempo

Lejos de seguir en conflicto, los tres hermanos han fortalecido su relación en los últimos años. Han trabajado juntos en proyectos como el reality De Viaje con los Derbez y el programa Par de Ideotas. También han compartido momentos personales que demuestran el cariño que hay entre ellos.

En redes sociales, Aislinn y Vadhir suelen aparecer juntos en viajes y aventuras extremas, algo que José Eduardo prefiere evitar.“Me da risa que la gente nos dice que yo no te quiero o que dejamos a José Eduardo”, dijo Aislinn.

José Eduardo Derbez El hijo de Eugenio Derbez se reencontró con sus hermanos luego que faltaran al bautizo de su hija (@jose_eduardo92/Instagram)

José Eduardo respondió con humor:“Ustedes disfrútenlo, mándenme fotos. Tú me lo has dicho, son cero viajes para ti. Veo tus videos y dicen que se metieron 10 arañas y a ver cuál nos pica... Yo conozco lugares que fumiguen, normales, limpios. Y ustedes ven una rata y a ver si se sube a la cama y juegan un rato con ella”.

Vadhir, por su parte, disfruta de esos planes con su hermana:“Cada uno de los tres encuentra un equilibrio en los otros dos”, mencionó.