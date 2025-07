¿Mejor que “El juego del calamar”? La serie japonesa que todos recomiendan ahora por su alta dosis de suspenso

Desde su irrupción en 2021, El juego del calamar (Squid Game) se convirtió en un fenómeno global que puso los reflectores sobre las producciones asiáticas de alto impacto emocional. Con su feroz crítica al sistema capitalista y una narrativa visual cargada de tensión, la serie surcoreana cautivó a millones.

Sin embargo, el estreno de su tercera temporada en Netflix no ha tenido el mismo efecto. Para muchos fans, el final dejó un sabor agridulce, generando una ola de críticas por su falta de coherencia narrativa y decisiones polémicas.

Squid Game

En medio de esta decepción, una producción japonesa ha vuelto a la conversación pública como una alternativa incluso superior: Alice in Borderland. Y no es para menos. La serie, basada en el manga de Haro Aso, no solo eleva la tensión en cada episodio, sino que profundiza en dilemas existenciales que han resonado con una audiencia cada vez más atraída por el thriller psicológico y los dramas de supervivencia extrema.

La serie japonesa que combina adrenalina, reflexión y drama en cada episodio

Alice in Borderland

Alicce in Borderland sigue a Ryohei Arisu, un joven desencantado de la vida que, junto a sus dos mejores amigos, es transportado repentinamente a una versión paralela de Tokio. Vacía, peligrosa y controlada por reglas incomprensibles, esta ciudad se convierte en una prisión en la que los participantes deben superar juegos mortales si quieren seguir con vida.

Pero Alice in Borderland no es solo una serie de juegos crueles. A diferencia de Squid Game, que centra su trama en la desesperación económica, la historia japonesa explora temas más profundos como el vacío existencial, el sentido de la vida y la transformación interna de sus protagonistas. Personajes como Usagi —una escaladora marcada por la pérdida— y Chishiya —un estratega frío pero complejo— se enfrentan no solo a desafíos físicos, sino a decisiones morales que les cambian por completo.

En su segunda temporada, la serie alcanza un nivel emocional y filosófico mucho más alto. Los jugadores ya no solo buscan sobrevivir: comienzan a cuestionarse si realmente quieren regresar al mundo real. ¿Qué sucede cuando un mundo cruel pero con reglas claras parece más soportable que la incertidumbre de la vida cotidiana?

¿Por qué todos están hablando ahora de Alice in Borderland?

Alice in Borderland

Con dos temporadas en Netflix, Alice in Borderland ha ido ganando reconocimiento global gracias a su impecable producción, actuaciones memorables y una trama adictiva. El diseño de los juegos -basados en palos y números de una baraja- aporta una dimensión visual e intelectual que mantiene a la audiencia en suspenso constante.

Esa dualidad entre lo absurdo y lo trágico es lo que convierte a esta serie en una experiencia inmersiva y emocionalmente intensa.

Y mientras Squid Game parece haber perdido fuerza con su tercera entrega, Alice in Borderland continúa creciendo en popularidad. En redes sociales, fans de todo el mundo la recomiendan como la mejor del género.

El auge de las producciones asiáticas

Squid Game 3

No es casualidad que producciones asiáticas estén dominando el género del suspenso y el survival drama. Tanto Corea como Japón han demostrado una maestría única para narrar historias crudas, emocionalmente complejas y visualmente impresionantes. Series como Hellbound, Kingdom o Alice in Borderland han abierto un nuevo capítulo en la televisión global, donde la intensidad emocional es el nuevo gancho.

En un mundo saturado de ficciones superficiales, estas historias nos recuerdan que el suspenso no solo se trata de acción, sino de emociones vividas al límite, decisiones morales desgarradoras y personajes que nos obligan a cuestionarnos: ¿qué haríamos nosotros en su lugar?