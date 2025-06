“No supe más de él”: Laura Flores revela la desgarradora forma Lalo Salazar terminó con ella tras crisis de salud

Fue el pasado 26 de febrero de 2025 cuando Laura Flores y Lalo Salazar hicieron público su romance. La noticia emocionó a fans y colegas del espectáculo: dos figuras queridas de la televisión mexicana, reencontrándose en la madurez de sus vidas y apostando por el amor. Durante tres intensos meses, la actriz y el periodista compartieron momentos juntos en redes sociales y hablaron abiertamente de lo felices que estaban.

PUBLICIDAD

“Yo creo que el amor se dio desde antes, a mí me flechó, Laurita”, dijo Lalo anteriormente en entrevista, recordando cómo se reencontraron 23 años después de haberse conocido en el programa ‘Hoy’. Fue en ese reencuentro, tras una invitación a comer y varias salidas, que nació lo que parecía una historia con final feliz.

Pero lo que parecía una relación sólida terminó de forma abrupta, inesperada y profundamente dolorosa para Laura.

Una crisis de salud que marcó el fin

Laura Flores Laura Flores rompió en llanto tras ruptura con Lalo Salazar (Instagram)

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Laura Flores rompió en llanto al contar cómo su relación con Lalo terminó tras un episodio de hipoglucemia, una condición que provoca un descenso brusco de azúcar en la sangre y que puede generar síntomas como ansiedad, mareos, hambre intensa y debilidad.

“Yo tengo un tema de que me dan a veces ataques de hipoglucemia. Se me baja el azúcar. Aparentemente no lo sabía él, más que yo, entonces, de repente me dio uno”, narró la actriz de 61 años. “Necesito comer, necesito comer, necesito tomar algo, no me quiero desmayar”, le dijo a Lalo en medio de la crisis. Él respondió: “‘Sí, pero no me grites’”. Ella, desconcertada, contestó: “‘No, no quiero gritarte. No, no, perdón, ¿cómo crees que yo te voy a gritar? ¿No tengo por qué hacerlo?, perdón pero sí me sentí así, todo me daba vueltas’”.

Después de ese episodio, Lalo se fue y no volvió. “Desgraciadamente, después de este episodio, ya me sentí mejor, pero él simplemente dijo: ‘Ya me voy’ y se fue”.

Desde entonces, Laura no supo más de él. “Me sorprendió muchísimo que fui bloqueada, no tengo acceso y no sé qué pasó; fue algo inesperado, me sentí en caída libre”.

PUBLICIDAD

Laura Flores cayó en una depresión

Para Laura Flores, la forma en que terminó la relación fue devastadora. A pesar del dolor, la actriz se mostró empática con su expareja: “Pensé que podía encontrar un lugar muy bonito para mí, para mi corazón, pero no sucedió; tampoco es que sea la víctima, aquí no hay malvados”.

La artista confesó que incluso escribió una canción inspirada en Lalo Salazar, letra que mandó a su productor musical para convertirla en un tema que, probablemente, pronto verá la luz. “Alguien que lo amaba de verdad era yo y si él se quiso ir está bien, no todo mundo está dispuesto a recibir ese amor, a lo mejor te rebasó, te asustó, no sé, muchas cosas”.

Una despedida sin cierre

Laura Flores Laura Flores rompió en llanto tras ruptura con Lalo Salazar (Instagram)

Laura Flores dejó claro que no buscaba casarse, como algunos medios especularon. “Antes de que me diera un beso, fue: ‘No me quiero casar. Yo tampoco. No, no está en nuestros planes. Ya estamos para casar a los hijos’”. Lo que sí deseaba era compartir una relación basada en el cariño y la autenticidad.

La historia que comenzó como un cuento de hadas terminó con silencio, bloqueo y una canción que lleva su herida. Una historia que Laura decidió contar con la misma transparencia con la que, dice, siempre ha vivido.