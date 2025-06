And Just Like That vuelve recargada y Sarah Jessica Parker revela todo sobre “la nueva” Carrie Bradshaw

Sarah Jessica Parker brilla en la tercera temporada de And Just Like That

And Just Like That

Cuando Sex and the City debutó en 1998, rompió esquemas. Más allá del glamour neoyorquino y los outfits imposibles, la serie capturó la complejidad emocional y sexual de las mujeres modernas con una voz honesta, divertida y -por momentos- brutalmente real. La amistad inquebrantable entre Carrie, Miranda, Charlotte y Samantha (sí, aún con sus altibajos) convirtió a esta serie en un fenómeno cultural y un referente de empoderamiento femenino, moda y libertad emocional.

Dos décadas más tarde, And Just Like That… sorprendió al público con su giro inesperado: las protagonistas ahora enfrentan los dilemas de la mediana edad, entre la pérdida, los cambios, las nuevas relaciones y la reinvención.

Ahora, con la llegada de la temporada 3 en HBO Max, Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw) comparte una mirada íntima al detrás de cámaras de una entrega muy especial.

Una temporada “jugosa”, intensa y llena de nostalgia

Volver a meterse en los icónicos tacones de Carrie Bradshaw no es tarea ligera, pero Parker asegura que el entusiasmo fue colectivo desde el primer día: “Creo que hablo por todas, y normalmente no lo hago, pero creo que todas estamos muy emocionadas. Fue una temporada grande, robusta, rica. Trabajamos muy duro y durante mucho tiempo, y las historias son realmente grandes. Se siente muy llena y jugosa”.

La producción se filmó durante el verano, una etapa que tuvo sus sacrificios personales. “Empezamos a trabajar en abril y terminamos básicamente el último día de octubre. Fue un poco difícil para quienes somos padres, como yo, que quisiéramos estar con nuestros hijos en sus vacaciones. Pero lo compensamos con historias geniales que contar. Y por supuesto, Nueva York siempre nos ofrece su mejor versión”.

Como productora ejecutiva, Parker admite que la etapa de estrenar el proyecto siempre conlleva nervios.

Esa parte no es particularmente atractiva. Las opiniones... resulta que cada vez más personas las tienen. Pero así es el mundo en el que vivimos, y simplemente puedes hacer el mejor trabajo posible. Esperamos que el público lo reciba con el mismo espíritu con el que lo ofrecemos. — Sarah Jessica Parker

¿Una nueva Carrie?

Uno de los giros más interesantes de la temporada es que Carrie empieza a escribir ficción, una historia ambientada a inicios del siglo XX que, poco a poco, empieza a reflejar su propia vida. Esto no sólo afecta el tono narrativo, sino incluso su guardarropa.“Me encantó esta idea de que Carrie esté escribiendo una novela por primera vez. Es una historia de época que comienza a correr paralela a su vida, especialmente en su nueva casa, que tiene detalles muy de época. Fue muy divertido, aunque siempre es un trabajo duro”.

El vestuario siempre ha sido un lenguaje más dentro del universo de Carrie Bradshaw, y en esta tercera temporada de And Just Like That..., su estilo da un giro inspirado por la ficción que escribe: una novela ambientada a principios del siglo XX. “Fuimos muy intencionales con eso”, cuenta Sarah Jessica Parker. “Yo estaba haciendo una obra en Londres cuando empezamos las pruebas. Molly y Danny llegaron con piezas victorianas, y todos estábamos fascinados. Michael [Patrick King] ya tenía la idea del libro, y fue una confluencia loca. Pensábamos: ‘¿Hoy toca esta falda? Porque grita 1912’”.

Aunque los looks aparecen sutilmente al inicio, luego toman fuerza.

Amé todas esas piezas de época. Hay una escena en la calle con Charlotte que me encanta, otra con Aidan… muy interesante. Y hay un outfit que Carrie usa casi todo un episodio, porque le roban la ropa cuando viaja. Un vestido de Vivienne Westwood, con suéter y zapatos, algunos nuevos, otros vintage. Mucho Westwood, actual y del pasado. — Sarah Jessica Parker

Fuera del set, SJP está sumergida en la lectura, como parte del jurado del Booker Prize. “Cada momento libre, estoy leyendo. Y también hago que momentos que no lo son, lo sean”, dice entre risas. Entre libros, guiones y su rol de madre, asegura que no hay tiempo suficiente, “pero sí mucho que esperar con ilusión”.

Entre guiños al pasado y nuevas inquietudes del presente, And Just Like That... vuelve a tocar esa fibra emocional que convirtió a Sex and the City en un clásico. La tercera temporada se siente como una carta de amor a los fans: hay evolución, sí, pero también una profunda nostalgia por aquello que hizo inolvidable a Carrie y compañía. Con tramas más maduras, momentos de introspección y mucho estilo, la serie promete seguir siendo ese refugio emocional y glamuroso donde siempre queremos volver.