“Nos permite fantasear”: Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez revelan secretos de su vida s3xu4l

Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas volvieron a estar en el ojo del huracán luego de que, durante una conferencia de prensa, usuarios notaran un desplante del actor a su esposa, con quien ha estado casado por más de 14 años.

Todo comenzó cuando la actriz ofreció una amorosa y conmovedora dedicatoria en la que expresó que el amor lo puede todo y aseguró que su relación solo se va fortaleciendo más, ante lo cual, su esposo, en un largo discurso al que él, solo se limitó a responder:

“Me quedé sin palabras, mi amor, gracias a ti, qué linda. Venimos a promocionar La austeridad de la carne, no... no voy a responder lo que pienso o no pienso, igual yo no creo que les importe mucho qué piense, pero a ustedes les agradezco mucho su atención y que sí les importe lo que estamos promocionando”, declaró, ante lo cual, usuarios notaron que Elizabeth Álvarez lucía con el rostro ‘desencajado’, tras su fría respuesta.

Jorge Salinas destapa secretos de su vida s3xu4l con Elizabeth Álvarez

Esta no es la única polémica que Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez enfrentan como pareja, y es que, en el pasado, se habló sobre supuestas infidelidades y un matrimonio en crisis de los que ambos han intentado salir a flote, pese a que en distintas ocasiones se ha especulado el final de su relación.

Recientemente, el actor, de 56 años, hizo una polémica declaración sobre su vida íntima con Elizabeth Álvarez. Eso sucedió durante un encuentro con la prensa que sirvió para promocionar su puesta en escena, ‘La Obscenidad de la Carne’ que protagoniza junto a su esposa, proyectando la vida marital.

En un momento que para muchos fue incómodo, Jorge Salinas empezó a revelar secretos de su vida sexual con Elizabeth Álvarez, quien primero comentó: “No tenemos obscenidades... eh... no”, sin embargo, ante esta declaración, fue interrumpida por su esposo, quien confesó:

“Sí... no las expresamos en palabra, pero los pensamientos existen siempre, somos humanos, tenemos deseo, tenemos ciertos momentos lujuriosos entre los esposos amados que somos y es algo muy divertido porque nos permite fantasear entre nosotros mismos”.

Las confesiones de Jorge Salinas sobre su vida sexual con Elizabeth Álvarez causan revuelo

Las declaraciones de Jorge Salinas sobre su vida íntima con Elizabeth Álvarez causaron revuelo en redes sociales, y es que, una vez más, el actor causó opiniones divididas sobre el trato que da a su esposa.

Mientras unos señalaron lo hermosa que es Elizabeth Álvarez, otros reprobaron la actitud del actor de ‘Mi Corazón es Tuyo’ y lo acusaron de malos tratos hacia la actriz. Además, hubo quienes volvieron a especular que el matrimonio de ambos, no estaría pasando por su mejor momento y que ya se ve “desgastado”. Otros señalaron que el amor es más que evidente.

“Se nota cuando se quiere, pero cuando no, se nota más”, “Se mira mal ese matrimonio se muestra su semblante, digo, por experiencia, si están las cosas mal eso te acaba”, se leía entre las opiniones de los usuarios quienes rechazaron estas declaraciones.