¿Eugenio Derbez tiene novia? Esto se sabe sobre su infidelidad a Alessandra Rosaldo

Una vez más, el matrimonio de Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez vuelve a estar en el ojo del huracán, y es que, esta no sería la única ocasión en la que se ha puesto en duda la continuación de su amor, por una serie de acciones del famoso actor que fueron catalogadas como desplantes a la cantante de ‘Sentidos Opuestos’.

La serie ‘De Viaje con los Derbez’, expuso diferentes situaciones que enfrentaron los miembros de la familia de Eugenio Derbez, desde retratar las diferencias por las que Aislinn y Mauricio Ochmann terminaron separados, hasta los desacuerdos de Alessandra Rosaldo con el comediante en los que expresó lo difícil que fue para ella adaptarse a la familia de él.

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo Instagram: @alexrosaldo (Instagram: @alexrosaldo)

Además, recientemente, la intérprete de ‘¿Dónde Están?’, reveló en el pódcast ‘Entre Hermanas’ que recién estrenó con su hermana, Mariana Sánchez, el momento en el que se separó de Eugenio Derbez a comienzos de su relación, asegurando que “lloró por meses”:

“Estuve un buen rato. Esa terapia me llevó a terminar mi relación con Eugenio Derbez… Yo me sentía perdida…”, y reveló que fueron sus planes de formar una familia los que no conectaban con el actor, lo que provocó su separación: “No estaba dispuesto a casarse conmigo ni a darme una familia, eso yo lo deseaba con él”.

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo estarían al borde del divorcio

Los nombres de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo vuelven a estar en el ojo del huracán, esto luego de que el pasado fin de semana, la famosa pitonisa, Mhoni Vidente, compartiera una predicción de la que ya había hablado en 2022, y que la cantante desmintió.

Sin embargo, la astróloga, volvió a asegurar que el matrimonio del famoso director y la cantante podría estar llegando a su fin y que, faltaría muy poco para que lo anuncien.

“Es que ellos ya están separados (...), Alessandra Rosaldo y Eugenio ya están separados desde hace tres años, siguen viviendo juntos por compromisos que tienen ellos dos y aparte tiene una niña. Se visualiza que ya en estos meses ya van a dar el aviso de que cada quien está viviendo en diferentes casas”.

¿Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez al borde del divorcio? Chisme viejo

¿Eugenio Derbez tiene nueva novia?

Además, la famosa pitonisa, reveló que Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez estarían guardando las apariencias, “fingiendo felicidad”, durante tres años, por el bienestar de su hija Aitana, quien todavía es muy pequeña, además de sus compromisos laborales y las grabaciones de la serie ‘De Viaje con los Derbez’.

Esto no es todo, pues Mhoni Vidente, aseguró que el inminente anuncio de su separación, vendría acompañado de una relación de Eugenio Derbez, pues señaló que podría tener un romance con una joven y guapa mujer latina que también es actriz y viviría en Los Ángeles.

“Eugenio vuelve a enamorarse de alguien joven, de ahí cerca de los Ángeles, que es una actriz que es latina”, reveló la astróloga de quien todavía falta que el padre de Aislinn, Vadhir y José Eduardo desmienta o confirme lo dicho por Mhoni Vidente, además de Alessandra Rosaldo, de quien se espera, pronto ofrezca su versión sobre la situación que enfrenta su matrimonio.