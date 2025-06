VIDEO: Demi Lovato se habría burlado de Kim Kardashian en su luna de miel, ¿qué hizo?

Kim Kardashian nos ha regalado una serie de momentos icónicos, uno de ellos, el momento en el que la socialité perdió su arete de diamantes en medio del mar de Bora Bora, hace más de 14 años.

Esta escena fue transmitida en 2011, durante uno de los episodios de ‘Keeping Up with the Kardashians’ cuando salió de vacaciones con su, entonces novio, Kris Humphries, luego de que él la aventara al mar y ella inmediatamente sintiera como por la fuerza del golpe del agua, su arete se cae, causando el icónico grito de Kim Kardashian donde clamó: “¡Dios mío, voy a llorar, mi arete de diamante!”.

Dicho gesto no terminó ahí, pues Kim Kardashian salió del agua para inmediatamente dirigirse con su madre, llorando para contarle que se había perdido su arete, a lo que su hermana, Kourtney Kardashian, salió de su habitación para gritar: “Kim, hay gente muriendo de hambre en el mundo”.

Si bien, el paradero del arete parecía haberse quedado en un misterio, fue Kim Kardashian que, durante una entrevista con GQ en 2023, reveló que, después de todo el drama, dicho accesorio fue encontrado luego de que su hermana, Kylie Jenner, se pusiera unos goggles y se sumergiera en el mar para buscarlo:

“Chicos, se encontró el arete. Fue hallado en 2010. Si alguien va a Bora Bora buscando diamantes, no está allí”, contó, y añadió que el agua era tan cristalina, que incluso, logró hallar la parte trasera de esta joya.

Demi Lovato recreó dramática escena de Kim Kardashian

Demi Lovato causó furor en redes sociales luego de recrear una la dramática escena que Kim Kardashian protagonizó en sus vacaciones de Bora Bora cuando perdió su arete de diamantes.

Su icónico video que compartió a través de sus redes sociales ya ha generado una ola de reacciones y es que, se ve a la cantante y exestrella Disney, en su luna de miel con Jordan ‘Jutes’ Jules, recreando esta divertida escena de la que usuarios, aplaudieron su gran trabajado con la forma en la que sincronizó sus labios con el audio de Kim Kardashian.

En el video se puede ver a Demi Lovato en el agua vistiendo un traje de baño negro y unas gafas de sol mientras repite el diálogo que se convirtió en un ícono de la cultura pop: “¡Mi pendiente se perdió! Dios mío, voy a llorar”, a lo que su esposo, Jordan ‘Jutes’ Jules, metido en su papel de Kourtney Kardashian, responde: “Kim, hay gente que se está muriendo”, cerrando así su parodia.

Al video, la pareja se limitó a escribir: “Teníamos que hacerlo”, causando una ola de reacciones por parte de sus seguidores que aplaudieron la divertida parodia que los recién casados recrearon de Kim Kardashian, acumulando una serie de comentarios en los que se llevaron los halagos por su impecable actuación.

“Esto se pone más gracioso cada vez que lo veo”, “Pedimos y Demi nos entregó”, “Nos encantan los Jutes por participar en tus travesuras”, “Sabía lo que era antes de que hiciera clic en él”.