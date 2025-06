¿Engañó a Biby Gaytán? Eduardo Capetillo y Marjorie de Sousa habrían tenido un romance y estas serían las pruebas

El matrimonio de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo sigue en el ojo del huracán luego de que la boda de su hija, Ale Capetillo, causara un revuelo que terminó por poner en duda la relación que la modelo tiene con sus padres, e incluso desató una serie de sospechas que apuntaban a una crisis en el matrimonio de los actores.

Los rumores de crisis se extendieron hasta el punto en el que, diversos medios de comunicación, empezaron a señalar que Biby Gaytán y Eduardo Capetillo estaban al borde del divorcio, y solo estaban esperando a que pasara la boda de su hija para hacer el anuncio que marcaría el final de uno de los matrimonios más duraderos de la farándula mexicana, donde compartieron juntos por más de 30 años.

Esta sería una de las grandes polémicas que el matrimonio de los icónicos actores enfrentarían, luego de que, en años pasados, algunos sospecharan un problema de celos y control por parte de ambos, incluso, llegando al punto de impedir que Biby Gaytán supuestamente, continuara trabajando, mientras que algunos otros, recuerdan el desencuentro de la conductora con una participante de ‘La Academia’.

Biby Gaytán sube fotos de la boda de su hija Rumores

¿Eduardo Capetillo engañó a Biby Gaytán con Marjorie de Sousa?

Javier Ceriani ha hecho estallar las redes sociales luego de que asegurara que Eduardo Capetillo había sido infiel a Biby Gaytán con Marjorie de Sousa y con una mujer colombiana de la cual, todavía se desconoce su identidad.

“Eduardo Capetillo y Marjorie de Sousa hacían ‘Pecadora’ en 2009, pero Eduardo no paraba de usar su piquito por todos lados y como conejo correteaba a las chicas en Miami Beach”, reveló el famoso periodista de espectáculos.

También contó que los encuentros íntimos entre ambos, habían terminado por cansar a la producción de la telenovela: “había revolcones que hasta los de producción les pedían parar y ellos no hacían caso".

Además, Ceriani contó un supuesto segundo encuentro de Capetillo con una mujer colombiana en el café ¡Segafredo Espresso’, donde contó: “llegó, sedujo a mi amiga y se fueron a chichar”.

Por último, Javier Ceriani, no solo calificó esto como un “cuerno confirmado” también contó que no se trata de un hecho aislado, y que las infidelidades de Eduardo Capetillo habían terminado por cansar a Biby Gaytán.

¿Qué han dicho Eduardo Capetillo y Biby Gaytán sobre los rumores en torno a su matrimonio?

Si bien, Eduardo (Lalo) Capetillo Jr., fue el primero de los hijos de la pareja en romper el silencio sobre la situación que, actualmente, enfrentan sus padres, la parecía ser una de las familias más sólidas del espectáculo mexicano, sigue acaparando titulares, esta vez, por la serie rumores que han surgido en torno a su relación.

“Que yo sepa no se están separando. No me han comentado, no me han enviado el memorándum”, declaró Lalo Capetillo a los medios de comunicación.

Por otro lado, la omisión de Biby Gaytán en la foto de la boda de su hija, y la de Ana Paula, para algunos, reflejó que estarían enfrentando una crisis. Además, ni la actriz, ni Eduardo Capetillo o Marjorie de Sousa han dado ninguna declaración sobre las acusaciones que Javier Ceriani hizo en su contra.