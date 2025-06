“Canallita”: este habría sido el último mensaje que Ivet Playà dedicó a Alejandro Sanz

Las últimas horas, Ivet Playà provocó una fuerte controversia luego de que la mujer asegurara que su convivencia con Alejandro Sanz se había convertido en una “pesadilla”, alegando sentirse humillada, engañada y utilizada durante el tiempo en el que estuvieron trabajando juntos.

“Me siento engañada. Me siento utilizada. Me siento humillada. Me siento, incluso, sucia porque no sé quién ha podido llegar a ver lo que yo le mandaba en mi más absoluta e íntegra intimidad”, expresó.

Al principio de su declaración, la mujer expresó su fanatismo por el cantante español, acudiendo a diversos conciertos del compositor, sin embargo, todo empezó a ponerse turbio, según la versión que Ivet Playà ofreció en sus redes sociales:

“Yo tenía 18 años. Él tenía 49 en ese momento. Alejandro sabía perfectamente lo que yo era. Desde el principio lo sabía. Yo era una niña”, declaró Playà en sus redes sociales.

Además, aseguró que Alejandro Sanz se había aprovechado de su ilusión: “Con 19 años me puse a trabajar de dependienta para recorrerme toda España, detrás de él… Me hice 10 conciertos en un mes y medio y él lo sabía. Jugó con mis sueños, jugó con mi ilusión”.

La mujer, de 27 años, añadió algunas declaraciones que el cantante español hizo en el pasado: “Decía que se lleva a gente por delante, y que es peligroso. Y si te preguntas por qué estoy aquí contando esto, es porque a mí Alejandro Sanz me ha llevado por delante. A mí me ha dado miedo. Él mismo lo reconoce”.

Y terminó: “Todas mis declaraciones se refieren exclusivamente a actitudes y comportamientos moral y humanamente inaceptables. En ningún caso he culpabilizado ni pretendo culpabilizar a Alejandro Sanz de ninguna conducta delictiva”.

Este fue el último mensaje que Ivet Playà dedicó a Alejandro Sanz

Luego de que la polémica estallara y diversos medios de comunicación, hablaran sobre la situación que actualmente protagonizan Alejandro Sanz e Ivet Playà, hubo quienes encontraron la que fue la última publicación que hizo la mujer para el compositor español, en la que se le puede ver disfrutando del concierto del cantante y una foto en backstage.

En la serie de imágenes que Playà compartió se leía: “Dos veranos, veinte conciertos, quince ciudades y cinco abrazos balanceados. Pero lo más importante: he visto a un artista subirse al escenario con eternas agallas que sé que ningún ser humano se las ha enseñado”.

A su vez, la mujer, que se declaró fanática de Alejandro Sanz, compartió un ‘amoroso’ mensaje en el que, incluso, lo apodó como ‘canallita’, dejando ver que su relación era más cercana:

“Me gusta la luz que vislumbran tus grietas y el olor que desprende tu verdad. Te agradezco todo lo que ya sabes y lo que me queda por contar, de reojo y con descaro. Te quieeeero canallita y felicidades otra vez por estas dos giras tan tuyas y tan vivas”.

Por último, Ivet Playà terminó con un amoroso mensaje al cantante: “Pd: si aún no ves el sol, es porque siempre lo llevaste dentro. Me lo dijo tu sonrisa”.