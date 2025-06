“Ahí está su ídola”: Cazzu revela cuantos meses pasaron hasta que se embarazó y la tachan de “interesada”

Este fin de semana, Cazzu se convirtió en tendencia luego de que lanzara un incisivo mensaje en sus redes sociales con motivo del Día del Padre, en el que escribió: “Feliz domingo. Feliz día a los papis que cuidan a sus hijes”.

Para muchos, este mensaje fue considerado como una indirecta a Christian Nodal, de quien, se presume, se ha mantenido como un padre ausente, conviviendo con la pequeña en su cumpleaños, y supuestamente, solo unas horas durante la visita de Cazzu a México.

El mensaje de Cazzu por el Día del Padre

A pesar de que Nodal, expresó hacerse cargo de la pequeña, las críticas en contra del cantante de mariacheño no cesan desde que usuarios especularon que su romance con Ángela Aguilar fue producto de una infidelidad a Cazzu; un hecho del que todavía no se ha podido confirmar o desmentir el rumor.

Sin embargo, en recientes encuentros con influencers y medios de comunicación, Cazzu ha compartido algunos detalles de su vida privada, sobre todo, como ha cambiado su vida desde la maternidad, convirtiéndose en madre de una niña a la que llamó, Inti.

Cazzu con Inti

Cazzu revela detalles secretos de su faceta como madre

Poco a poco, la cantante ha dejado ver un lado mucho más humano de su etapa como madre, más allá de los escenarios y esa rebeldía y sensualidad que la han caracterizado durante sus años de carrera.

“Me encanta ser mamá, el otro día lo hablé con mi psicólogo, le dije: ‘para mí, esto era un proyecto oculto que yo tenía en mi interior’”.

Cazzu celebró el primer año de Inti

Además, Cazzu compartió como era el carácter de su pequeña hija, a quien, con una simple palabra, dejó ver el profundo amor que siente por la menor, calificándola como “espectacular”:

“Ella es espectacular, Inti se porta muy bien. Es re social, medio chistosa, la gente mira Inti y tengo muchos amigos que no tienen hijos, despierta ese deseo”

Así fue como Cazzu recibió la noticia de su embarazo con Nodal

La polémica llegó, justo cuando Cazzu, reveló cuanto tiempo había pasado desde que oficializó su relación con Nodal y se embarazó, y es que, vale recordar que los cantantes empezaron a salir en junio de 2022 y no fue hasta noviembre, que confirmaron su romance.

“Soy muy responsable con mis cosas, no improviso tanto y, de repente, estuve cuatro meses de novia y me quedé embarazada”, pero fue su amor por Christian Nodal, la razón por la que el embarazo a solo unos meses de ser novia del cantante, para ella sonó como una buena idea: “De repente me enamoré y bueno... en ese momento sonó bien”.

Sin embargo, fue esta respuesta, la que escandalizó a algunos internautas que no dudaron en arremeter contra la cantante, a quien, de la forma más cruel, tacharon de “interesada”, mientras que otros señalaron: “ahí está su ídola”, mientras que otros comentaron: “¿Ahora es normal embarazarse a los tres meses pero no es normal casarse a los tres meses?“.

Pero, tras una ola de comentarios malintencionados hacia la cantante argentina, muchos exaltaron su trabajo como la madre de Inti, llamándola “supermamá”