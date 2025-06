“Es idéntica a Ángela”: así luce la nieta de Pepe Aguilar a sus dos años de edad

El domingo 15 de junio, la polémica sobre la relación de Pepe Aguilar y Emiliano Aguilar estalló cuando, el hijo mayor del cantante, compartió una felicitación por el Día del Padre que no estuvo dedicada a su papá, sino a su mánager en la que expresó:

“Feliz día del padre a la persona que me forjó, que me hizo ser la persona de huevos que soy hoy, que gracias a él supe lo que es tener un padre. Te quiero un chingo Adrián @tucanesmanager ya sé que a veces soy un desmadre, pero aquí andamos”.

La polémica felicitación del Día del Padre de Emiliano Aguilar Instagram

Con este mensaje, el evidente distanciamiento que existe entre él y su padre, Pepe Aguilar se hizo más fuerte, haciendo estallar la polémica, luego de que, usuarios, notaran que la felicitación que compartió Leonardo Aguilar, pudo ser una respuesta a la declaración de su hermano, y que fue apoyada por su hermana, Ángela, provocando la que, para algunos, fue una pelea entre hermanos.

“Quisiera decirte que de lo que más admiro de ti es tu capacidad de quedarte en silencio. No entiendo como aguantas que la gente sea tan malagradecida. Que la gente tenga tan mala memoria, que la gente piense que se merecían tu bondad, tu dinero, tu ayuda, tus consejos”, expresó Leonardo Aguilar en redes sociales, a lo que Ángela Aguilar escribió: “Amén, amén, y más amén”.

La dedicatoria del Día del Padre de Leonardo Aguilar Instagram

Pepe Aguilar responde a Emiliano Aguilar tras polémica felicitación del Día del Padre

En una entrevista con Pati Chapoy, Pepe Aguilar reveló las dificultades que enfrentó con Carmen Treviño, su primera esposa, de quien, aseguró: “Se llevó muebles, coche… no en la calle, pero sí en una casa vacía”, en la que, incluso, señaló que se había llevado a su hijo, quien apenas tenía un año de edad.

El cantante confesó intentar compensar su ausencia en la niñez y adolescencia de su hijo Emiliano, sin embargo, sus esfuerzos no fueron suficientes, a su vez, aseguró que se hizo cargo de la manutención hasta que cumplió 18 años:

“Traté de dar el mayor de los amores, la mayor comprensión. Él necesitaba mucho a su papá, y yo me di cuenta de cuánto le hice falta durante todos esos años. Traté de compensar, pero no se puede. Él se siente más cómodo estando solo que estando conmigo”.

"Pepe" Aguilar y Emiliano Aguilar. "Pepe" Aguilar y Emiliano Aguilar. / Foto: Instagram.

Ella es Aislinn, la nieta de Pepe Aguilar a quien todavía no ha conocido

En ese mismo momento y con gran emoción, el cantante expresó: “Yo lo amo, sí, incondicionalmente” y lamentó no poder conocer a su nieta, quien actualmente tiene dos años de edad: “No conozco a la niña porque no me habla el güey”.

A su vez, Emiliano Aguilar compartió su postura meses atrás, cuando hizo su debut como rapero, donde estuvo acompañado por su madre, su novia y su hija, siendo Pepe Aguilar el gran ausente, a lo que el cantante mencionó:

Dinastía Aguilar Emiliano, Aneliz, Pepe, Ángela y Leonardo. (Instagram (@pepeaguilar_oficial))

“Todo bien, es que yo no, no quiero decir nada porque luego la raza lo mal interpreta (…) pues yo sé que está ocupado y todo, pero no la he visto, no se la he llevado, no ha venido el tampoco, no sé, no la he llevado, él no ha venido, pero todo bien".

En redes sociales ha empezado a circular un video donde se puede ver a Aislinn Ángela, quien se le puede ver jugando sobre una mesa de billar, usando un vestido rojo por el que aseguraron tiene un gran parecido con su tía, Ángela Aguilar.

Las reacciones no tardaron en llegar, diciendo: “Se parece mucho a su tía Ángela”, “es idéntica a su tía”, “se parece a Ángela de chiquita”.