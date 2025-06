El paradero de Adela Noriega sigue generando dudas entre los usuarios que fueron testigos de su trabajo dentro de la televisión mexicana; es por ello que ante los rumores sobre su supuesta muerte, José Elías Moreno, presidente de la Asociación Nacional de Interpretes, reveló detalles sobre el cobro de sus regalías, tomando en cuenta su éxito en distintas producciones.

¿Cuánto recibe Adela Noriega de regalías por su trabajo en telenovelas?

De manera repentina, la reconocida actriz se alejó de los foros de grabación, por lo cual se desconocen muchos aspectos de su vida actual, tomando en cuenta que Noriega decidió aislarse por completo de la industria del entretenimiento; sin embargo, recientemente se dieron a conocer algunos detalles.

Adela Noriega es reconocida por su trabajo en producciones como ‘Fuego en la sangre’, ‘Amor real’ y ‘El privilegio de amar’, por lo cual se ha especulado que la actriz se mantiene de las regalías que obtiene; sin embargo, el presidente de la Asociación Nacional de Interpretes, comentó que no tiene información sobre el tema, pero que planea investigar.

“Si Adela Noriega tiene a alguien que cobre las regalías por ella, no lo sé, habría que checarlo”, comentó José Elías Moreno.

Famoso actor rompe el silencio sobre la muerte de Adela Noriega

En medio de los rumores sobre el deceso de Adela Noriega, durante un encuentro con la prensa, José Elías Moreno, presidente de la Asociación Nacional de Interpretes, habló del tema, señalando que es poco creíble por la forma en la que surgió, no obstante, aseguró que desconoce la veracidad.

“No estaba enterado, entonces no creo que sea una noticia que haya trascendido a la oficina. Si si sucedió o no, no lo sé, espero que no”, explicó el actor mexicano.