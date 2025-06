¿Qué hizo? El gesto de Nadia Ferreira a su hijo en su cumpleaños por el que la atacaron

Nadia Ferreira y Marc Anthony tiraron la casa por la ventana con la celebración del segundo cumpleaños de su hijo ‘Marquitos’, quien gozó de una lujosa fiesta de “temática doble” donde el lujo y el glamour se hicieron notar en cada uno de los detalles que la compuso.

Vale recordar que la modelo y el cantante de salsa, anunciaron la llegada de su hijo, durante el Día del Padre de junio de 2023, y desde entonces, Nadia Ferreira, ha ido compartiendo algunas fotografías que permiten ver lo mucho que ha crecido el más pequeño de los hijos de Marc Anthony.

A pesar de que la paraguaya se convirtió en una de las mujeres más queridas del certamen Miss Universo, quedando en segundo lugar, haciendo un debate, sobre si debía colocarse como la gran ganadora o no, Nadia Ferreira se ha caracterizado por ser una de las influencers más reconocidas y más bellas, sin embargo, un gesto con su hijo en su cumpleaños, terminó por causar controversia en redes sociales, sobre si era correcto o no, lo que hizo con el pequeño ‘Marquitos’.

Así fue la lujosa fiesta de cumpleaños del hijo de Marc Anthony y Nadia Ferreira

Tal como sucedió el año pasado, Marc Anthony y Nadia Ferreira festejaron a lo grande el segundo cumpleaños de su hijo, ‘Marquitos’.

En el 2024, Marc Anthony y Nadia Ferreira hicieron una celebración ‘vaquera’ para el pequeño, que emuló un granero e incluyó la palabra ‘puertuguayo’ que hizo referencia a las raíces del menor, tomando como referencia la nacionalidad puertorriqueña del cantante y la paraguaya donde nació la modelo.

Para este año, la sorpresa no podía ser menos, y es que, el cantante y la modelo prepararon una fiesta de temática doble para ‘Marquitos’, con dos de los personajes favoritos del pequeño, ‘Jurassic Park’ y los ‘Minions’ de ‘Mi Villano Favorito’, donde contaron con diferentes decoraciones como grandes bouquets de globos en colores amarillo y azul, además de botargas de los personajes y dinosaurios que acompañaron al menor y sus padres en este día tan especial.

Fusionando un entorno selvático con los personajes de los ‘Minions’ los personajes favoritos de ‘Marquitos’, quien, por segundo año consecutivo, fue consentido con una lujosa fiesta de cumpleaños cuya cifra, todavía se mantiene en privado sobre lo que pudieron gastar los padres para esta celebración.

En sus redes sociales, Nadia Ferreira publicó: "Celebramos 2 años del mayor regalo de mi vida, mi Marquito. Con sus personajes favoritos, porque se merece un mundo lleno de magia y alegría. Marco’s World 2″.

Atacan a Nadia Ferreira por este ‘gesto’ con su hijo en su cumpleaños

Sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas, y es que, Nadia Ferreira, una vez más, fue atacada en redes sociales por un gesto que fue condenado por los internautas, quienes le cuestionaron, nuevamente, la razón por la cual, mantenía en privado la identidad de su hijo, quien ya cumplió dos años.

Si bien, esto representa un gesto para cuidar la identidad de su hijo, internautas no tomaron bien la postura de Nadia Ferreira por ocultar el rostro del menor, por lo que en redes sociales, una vez más, volvieron a atacar a la modelo.

En los comentarios, usuarios nuevamente reclamaron a la modelo esta acción, diciendo: "Ese niño debe estar traumado. Cada foto decirle hijo mira hacia atrás. No entiendo“, ”Me parece también tremenda ridicules eso... Mostrar fotos con el niño dando la espalda. Es preferible que no muestren fotos y ya“.