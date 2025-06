Pepillo Origen revela la verdad sobre la muerte de Adela Noriega: “Descanse en paz”

La supuesta muerte de Adela Noriega se volvió el tema principal de conversación en redes sociales luego de que circulara un video creado con inteligencia artificial en el que la conductora de un programa de espectáculos anuncia el fallecimiento de la actriz. De esta manera, Pepillo Origel se pronunció al respecto.

​​En TikTok se compartió un video en el que se anuncia la muerte de Adela Noriega el 11 de junio de 2025. En este se escucha la voz de un reportero narrando: “El mundo del espectáculo está de luto. Adela Noriega, una de las actrices más queridas y recordadas de las telenovelas mexicanas, falleció esta tarde tras perder una larga batalla contra el cáncer, según informó en exclusiva el canal Univisión”

Debido a que los familiares o personas cercanas a Adela Noriega no realizaron una declaración oficial, se desmintió la veracidad del video que generó preocupación en redes sociales, pues internautas lanzaron comentarios como: “Digan la verdad, no jueguen así”, “¡Dios mío, no!”, “Qué tristeza” y “No jueguen con eso. Es broma, ¿verdad?”

¿Pepillo Origel confirmó la muerte de Adela Noriega?

En su cuenta oficial de Instagram Pepillo Origel publicó una captura de pantalla de una publicación en Facebook hecha por una página con su nombre; en esta se confirmaba el fallecimiento de Adela Noriega con una fotografía de ella y las palabras: “Descanse en paz”.

No obstante, aseguró que este post no fue hecho por él: “En una página de Facebook este patán que no sé quién es está usando mi nombre y dice semejante mentira. ¡No le hagan caso, no soy yo! Voy a tener que hacer algo para que lo bloqueen”.

La situación generó diversas opiniones en la sección de comentarios: “Y lo vuelves a publicar. Pon una marca encima de la foto que diga ‘fake news’”, “Me asusté, Pepillo”, “Esto no es justo, ni para ti, ni para el público ni la persona misma. Pero ya no creemos en esas publicaciones”, “Qué falta de respeto con la vida de ella y su reputación, señor Origel” y “Hay que denunciar, gracias a Dios no es verdad”.