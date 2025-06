Nuevo libro de Los Bridgerton en camino desata teorías sobre una posible temporada especial de la saga en Netflix

Desde su llegada a Netflix en 2020, Los Bridgerton se convirtieron en un fenómeno global. La mezcla perfecta entre drama, romance, moda de época y escándalos familiares con toques modernos cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. Adaptada de las exitosas novelas de Julia Quinn, esta saga ambientada en la Inglaterra de la Regencia ha revivido el interés por la novela romántica histórica, y no solo en pantalla: los libros han vuelto a posicionarse entre los más vendidos a nivel mundial.

Con tres temporadas ya disponibles y una cuarta en camino centrada en Benedict Bridgerton y Sophie Beckett, los fans están ansiosos por seguir explorando el universo de esta aristocrática familia. La espera hasta 2026 para los nuevos episodios ha generado cierta melancolía... pero también una oportunidad: volver a los libros.

Y justo ahora, una nueva edición de Buscando esposa, la última novela de la saga, ha desatado entusiasmo —y teorías sobre una posible adaptación adicional en Netflix.

El regreso de un Bridgerton y lo que podría significar para la serie

El 8 de julio se lanza una edición especial en tapa dura de Buscando esposa (On the Way to the Wedding), centrada en Gregory, el menor de los hermanos varones Bridgerton. Esta joya literaria de colección ya está arrasando en preventa entre los fans españoles, y no es para menos: no solo es una historia entrañable y divertida, sino que podría anticipar el siguiente gran romance del universo Bridgerton en la pantalla chica.

Julia Quinn ha declarado que esta es una de sus historias favoritas por lo dulce y caótica que es. Gregory, a diferencia de sus hermanos mayores, no está interesado en alianzas por conveniencia; cree en el amor verdadero y está convencido de que lo reconocerá cuando lo vea.

El problema es que se enamora de la mujer equivocada: Hermione Watson. Pero su corazón termina apuntando hacia otra: Lucinda Abernathy, su mejor amiga... y comprometida con otro. El resultado: una carrera contrarreloj, literalmente, camino al altar.

Los lectores que ya conocen esta historia la describen como una montaña rusa de emociones, con toques cómicos y momentos conmovedores. La pregunta ahora es inevitable: ¿veremos esta historia adaptada en una futura temporada especial de Bridgerton?

¿Gregory tendrá su propia temporada en Netflix?

Aunque Netflix ha seguido mayoritariamente el orden de los libros, hubo cambios importantes —como darle protagonismo antes a Colin y Penelope que a Benedict y Sophie. Por eso, muchos fans sospechan que Buscando esposa podría ser el cierre perfecto para una temporada final o un episodio especial centrado en Gregory.

Además, Julia Quinn ha compartido en entrevistas recientes que esta historia contiene muchos elementos personales: pequeñas manías de Lucy (como contar escalones o ordenar los zapatos) están inspiradas en su propia vida y la de su esposo.

Sea o no una pista, lo cierto es que Buscando esposa llega en el mejor momento: cuando los fans necesitan más Bridgerton en sus vidas.