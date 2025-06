“Eso no se dice”: fans tunden a Pepe Aguilar tras revelar detalles inéditos sobre la relación de Ángela y Nodal

Desde que Christian Nodal anunció su separación de Cazzu y, días después, oficializó su relación con Ángela Aguilar, no ha habido día en que la pareja no sea tema de conversación. La repentina ruptura con la rapera argentina, sumada a los rumores de infidelidad y una boda exprés en Morelos, desataron una tormenta mediática que aún no se apaga. Como si eso no fuera suficiente, Ángela intentó apagar el fuego con una declaración que solo lo avivó más: “No hubo corazones rotos, todos estuvimos de acuerdo”. Pero, ¿realmente fue así?

En esa misma entrevista, la hija de Pepe Aguilar soltó una frase que muchos no olvidaron: “Es un amor que siempre estuvo ahí”. Y ahora, a casi un año de aquella polémica, las palabras de su padre hacen que esa afirmación cobre un nuevo y controversial sentido.

La confesión de Pepe que encendió las redes

En una entrevista reciente con Pati Chapoy, Pepe Aguilar habló como nunca antes sobre cómo inició el vínculo entre su hija Ángela y Christian Nodal. Lo que parecía una respuesta inocente terminó por detonar un nuevo conflicto mediático.

“Christian tenía 17 años, Ángela 14 o algo así, estaban muy chiquitos. Entonces sí se veían y yo creo que sí latía su corazoncito”, declaró el cantante. Estas palabras encendieron las alarmas: si bien muchos pensaban que el amor surgió después de la separación de Nodal y Cazzu, la cronología revelada por Pepe pinta un panorama completamente diferente.

Según relató, el primer acercamiento fue durante una gira en 2018, pero no fue hasta la pandemia que retomaron contacto.

“Durante la pandemia, tengo entendido que se empezaron a hablar otra vez… Y cuando recién salió, creo que Christian empezó con otra relación, y pues ya, ya no siguieron. Y después con otra relación y luego, ya empezó con Ángela”, explicó, — Pepe Aguilar

haciendo alusión, indirectamente, a los años en que Nodal sostuvo relaciones públicas con Belinda y luego con Cazzu.

Pepe reconoció que él también se sorprendió por la rapidez de los acontecimientos: “Sí me sorprendió porque fue muy rápido, ya después entendí ‘ah ok, estaban enamorados desde chiquillos’… Era un amor platónico ahí”.

¿Una historia de amor verdadero o de omisiones?

Pepe también aprovechó la charla para hablar del papel de las redes sociales, criticando la toxicidad del entorno digital: “De ser algo que acercara a los fans con la gente que admiraban, ahora los acerca para mentarles la madre y hacer comentarios desagradables”.

La controversia se intensificó al recordar que en 2020, año en el que según Pepe su hija y Nodal retomaron contacto, el sonorense ya mantenía una relación formal con Belinda. Fue precisamente durante ese periodo, marcado por la pandemia, que ambos artistas coincidieron como coaches en La Voz Azteca y comenzaron una de las relaciones más mediáticas del entretenimiento mexicano.

Aunque la intención de Pepe Aguilar pudo haber sido simplemente compartir su perspectiva como padre, en redes sociales la reacción fue inmediata y contundente. Las críticas no se hicieron esperar, y los internautas no solo cuestionaron la cronología del romance, sino también la legitimidad emocional del mismo y el momento en que eligió hacer estas declaraciones.

Comentarios como “Eso no se dice”, “Mejor se hubiera quedado callado”, “Romantizando la infidelidad del yerno” y “Eran unos chiquillos, pero cómo deshicieron” inundaron las plataformas, dejando claro que, para muchos, la entrevista fue una indiscreción innecesaria que sólo “hunde más” la reputación de Ángela y Nodal.