Adela Noriega: ¿Cuándo fue su última aparición pública?

Adela Noriega volvió a ser tendencia luego de la noticia de su supuesta muerte, pues un video creado con inteligencia artificial en el que los conductores de ‘El Gordo y la Flaca’ aseguran que un agresivo cáncer le arrancó la vida a la actriz se viralizó. De esta manera, usuarios de internet se preguntaron cuándo fue su última aparición pública.

PUBLICIDAD

​​En TikTok se compartió un video en el que se anuncia la muerte de Adela Noriega el 11 de junio de 2025. En este se escucha la voz de un reportero narrando: “El mundo del espectáculo está de luto. Adela Noriega, una de las actrices más queridas y recordadas de las telenovelas mexicanas, falleció esta tarde tras perder una larga batalla contra el cáncer, según informó en exclusiva el canal Univisión”

No obstante su familia no realizó el anuncio oficial del fallecimiento de Adela Noriega, por lo que se descartó la veracidad del video que encendió las alarmas entre los usuarios de internet, que reaccionaron con comentarios como: “Digan la verdad, no jueguen así”, “¡Dios mío, no!”, “Qué tristeza” y “No jueguen con eso. Es broma, ¿verdad?”

¿Cuándo fue la última vez que Adela Noriega fue vista en público?

A pesar de su decisión de alejarse de las pantallas hace aproximadamente 17 años, Adela Noriega continúa siendo una figura importante en la televisión mexicana, pues es recordada con cariño por sus papeles protagónicos en grandes producciones, como ‘Fuego en la sangre’, ‘Amor real’ y ‘El privilegio de amar’.

Gracias a su repentina desaparición sin avisar de manera oficial su retiro de la industria del entretenimiento, no se tiene mucho conocimiento acerca de su estilo de vida actual, de tal manera que la fotografía más reciente que se tiene de ella es del año 2018, cuando su hermana Reyna Noriega decidió compartir la imagen a través de su cuenta de X y le colocó la descripción: “Con mis queridos hermanos”.

Debido a la poca información que se tiene de ella, han surgido teorías a su alrededor, como el supuesto romance que mantuvo con Carlos Salinas de Gortari, que es madre de Peso Pluma, o las terribles enfermedades a las que se enfrenta; sin embargo, todo ha sido desmentido.