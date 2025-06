¡Le dijo gato! La canción viral de Belinda a su ex: no es para Nodal (pero sí lo conoces)

“Ganando como siempre”, han pasado muy pocos días desde que Belinda lanzó su nuevo álbum, ‘Indómita’ con el que marcó su regreso a la música, explorando el género de los corridos tumbados y sus temas ya son un éxito que rápidamente se han viralizado en redes sociales.

Uno de ellos fue ‘Heterocromía’ que ya se convirtió en un trend de TikTok, donde diversos usuarios han contado sus experiencias amorosas fallidas con personas que no brillaban precisamente por su humildad, revelando acciones groseras y humillantes contra otros, sin embargo, lo que más ha llamado la atención es ¿para quién escribió esta canción Belinda?

¿A quién dedicó Belinda ‘Heterocromía’? YouTube (YouTube)

En sus versos, menciona: “¿Qué gatos son los que visten Loro Piana? ¿Qué gatos son los que solo juegan golf? ¿Qué gatos son los que toman Aperol? Naturellement, Los Aristogatos”.

Es preciso recordar que, previo al lanzamiento de su nuevo disco, Belinda reveló que a través de sus canciones narraría algunas de sus experiencias personales y parte de su historia con los hombres con los que fue relacionada en el pasado, entre los que destacaron, Christian Nodal y Giovanni Dos Santos.

¿A quién dedicó Belinda su canción ‘Heterocromía’?

El trend se ha popularizado tanto, que cientos de usuarios han empezado a usar la imagen de la famosa tienda departamental para ilustrar la canción, señalando al hombre que podría haber sido la inspiración de ‘Heterocromía’, y se trata de nada más y nada menos que, Gonzalo Hevia Baillères, donde la estrella pop lanzó en su contra una serie de incisivos versos.

De acuerdo con los internautas, cada uno de los versos parece estar dedicado Gonzalo Hevia Baillères, pues menciona:“Qué ironía, me engañaste con tu heterocromía. Dos personas, una misma fisonomía. Bien alzadito, y con la mente tan vacía” y “Tú eres old money, te dicen Bunny. Y tu palacio me lo paso por el booty”.

Trend de 'Heterocromía' de Belinda. TikTok (TikTok)

Además, la heterocromía es una condición en la que una persona tiene los ojos de diferente color, misma que tiene, el heredero del emporio de Palacio de Hierro, cuya familia es considerada como la cuarta más rica del país, después de Ricardo Salinas Pliego.

En la canción relata su aparente vivencia con Gonzalo Hevia Baillères, además, de la condición de la que el mismo heredero presume, Belinda hace alusión a un “palacio” y a un “escorpio” signo zodiacal que se presume, es el del empresario.

¿Belinda y Gonzalo Hevia Baillères tuvieron una relación?

En septiembre de 2022, Belinda y Gonzalo Hevia Baillèrres se conocieron durante la inauguración del el Palacio de Hierro Coyoacán, con quien rápidamente fue relacionada sentimentalmente.

No fue hasta finales de enero de 2023, cuando su supuesta relación empezó a hacer más ruido tras circular imágenes de ellos juntos, sin embargo, en agosto de ese año, la cantante recalcó que estaba soltera. No obstante, en mayo de 2024, la “pareja” nuevamente fue vista en la premiere de ‘¿Quién lo Mató?’, siendo esta la última vez que fueron vistos, por lo que se especuló que su relación duró poco más de dos años.