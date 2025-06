Hijo de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo rompe el silencio y revela si hay separación

Durante más de tres décadas, Biby Gaytán y Eduardo Capetillo han sido una de las parejas más admiradas del espectáculo mexicano. Desde su historia de amor en Alcanzar una estrella II, pasando por su boda de ensueño, hasta la familia sólida que construyeron junto a sus cinco hijos, los Capetillo Gaytán representan, para muchos, el ideal de estabilidad, amor y valores familiares en el mundo del entretenimiento. Sus hijos, además de mantenerse unidos, han demostrado tener talento y carisma propio, algo que sin duda heredaron de sus famosos padres.

Eduardo Capetillo y Biby Gaytán

Sin embargo, desde que se anunció la boda de su hija Alejandra Capetillo con Nader Shoueiry, en redes sociales comenzaron a notarse actitudes que han sembrado la duda sobre la solidez del matrimonio de Biby y Eduardo. La más comentada fue su ausencia en la boda civil de su hija en España, evento al que, según trascendió, no asistieron por compromisos laborales.

Aunque más tarde sí estuvieron presentes en la ceremonia religiosa en Hidalgo, los rumores no se han detenido. Y es que, mientras la pareja ha optado por guardar silencio, fue su hijo mayor, Eduardo Capetillo Jr., quien recientemente rompió el silencio y ofreció las primeras declaraciones sobre lo que realmente está pasando.

¿Nueva vida sin Eduardo? Biby habría dejado la casa familiar

Fuentes cercanas a la familia aseguran que Biby Gaytán ya no estaría viviendo con Eduardo Capetillo. Según la periodista Mandy Fridmann, la actriz habría decidido mudarse al departamento de su hijo Eduardo Capetillo Jr., ubicado cerca del colegio de sus hijos menores. Esto, según la fuente, le permitiría a la actriz mayor presencia en la rutina escolar, además de una distancia considerable con el actor.

Biby Gaytán y Eduardo Capetillo siguen envueltos en rumores de separación

Lo más delicado es el presunto motivo detrás de esta separación no oficial: una supuesta infidelidad por parte de Eduardo Capetillo durante las grabaciones de la telenovela Pecadora, filmada en Miami en 2009. Aunque este rumor ha sido retomado por varios medios y perfiles especializados en farándula, la pareja no ha confirmado ni desmentido esta versión hasta el momento.

¿Qué dijo Eduardo Capetillo Jr. del supuesto divorcio de sus padres?

Mientras crecen los rumores sobre un posible distanciamiento entre Biby Gaytán y Eduardo Capetillo —alimentados por detalles como que Biby no etiquetó a su esposo en las fotos de la boda de su hija Ale, y el hecho de que él actualmente desactivó su cuenta de Instagram—, su hijo mayor, Eduardo Capetillo Jr., rompió el silencio y habló por primera vez sobre la situación de sus padres.

El cantante fue abordado recientemente por la prensa en el Aeropuerto de la Ciudad de México, donde negó categóricamente que sus padres se estén separando.

Con su característico sentido del humor, declaró: “Que yo sepa no se están separando. No me han comentado, no me han enviado el memorándum”. Además, aseguró que sus padres están bien: “Ahí andan los dos; están contentos los viejos”.

También hizo hincapié en que su familia está acostumbrada a lidiar con rumores falsos y que, aunque los señalamientos son frecuentes, ellos se mantienen unidos y en comunicación constante.

Además, reafirmó que sus padres están tan unidos como siempre. “Hablo con ellos prácticamente todas las noches, todos los días, y ahí siempre platicamos, y no veo nada que vaya por allá, de ese estilo [que se vayan a separar]“, concluyó.