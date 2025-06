“No imagino una vida sin ella”: Vivian reaparece y habla de Valeria Márquez pero usuarios la acusan de ocultar cosas

A casi un mes del escalofriante asesinato en vivo de la influencer Valeria Márquez, ocurrido el pasado 13 de mayo en un salón de belleza en Zapopan, Jalisco, su amiga más cercana, Vivian de la Torre, reapareció públicamente y ofreció su primera entrevista. Lo hizo este 6 de junio a través del canal de YouTube “Mafian TV”, conducido por el periodista Fabián Pasos, en un intento por limpiar su nombre tras haber sido señalada como presunta sospechosa en redes sociales.

PUBLICIDAD

Con voz firme, pero emocional, Vivian intentó marcar distancia del crimen que ha conmocionado a miles de personas en México, aclarando que no tiene nada que temer: “Yo no soy culpable y la verdad siempre sale a la luz”. Sin embargo, sus declaraciones han generado más preguntas que respuestas.

Vivian de la Torre Vivian de la Torre ofreció una primer entrevista tras asesinat0 de Valeria (TikTok)

Vivian pensó que Valeria le estaba jugando una broma

Durante la conversación, Vivian compartió que ese día se encontraba en casa viendo la transmisión de Valeria. Interactuaban en tiempo real cuando todo ocurrió. Según cuenta, al principio creyó que el momento formaba parte de una sorpresa relacionada con un regalo misterioso que su amiga esperaba. Incluso, le escribió en privado segundos antes de que se escuchara el disparo: “Le mandé un mensaje y le dije ‘dame la primicia’”.

La situación cambió drásticamente cuando notó que Valeria se desplomaba. Al ver los comentarios del ‘live’, donde varios usuarios aseguraban que le habían disparado, Vivian contactó a los tíos de la joven y se trasladó de inmediato al salón. Ya era demasiado tarde: el lugar estaba acordonado.

Uno de los aspectos más intrigantes del caso es el misterioso regalo que Valeria recibió justo antes del crimen. Según Vivian, su amiga tenía muchas expectativas y pensaba que podría tratarse de un anillo de rubí que deseaba desde hace tiempo. La influencer incluso llegó a bromear durante la transmisión diciendo que si se lo enviaban, era porque la iban a “levantar” o a “matar”. Para Vivian, esas frases no eran más que parte del humor de Valeria: “Así era ella, le gustaba bromear para no darle importancia a las cosas”.

No tengo sospechas de nadie, no tengo idea de quién pudo haber sido. Vale no tenía amenazas de absolutamente nadie — Vivian de la Torre

Vivian asegura que su amistad con Valeria no era tóxica como todos señalan

La entrevista también sirvió para que Vivian desmintiera rumores que circulan en redes sobre una supuesta relación amorosa con Valeria. “Es totalmente falso, teníamos una amistad muy bonita, muy cercana”, declaró. No obstante, confesó que solía regalarle detalles para animarla cuando estaba triste, como un cerdito de peluche o una bebida de Starbucks.

Sobre Erika, la empleada del salón que presenció el asesinato y terminó la transmisión en vivo, Vivian prefirió no hacer juicios. “Tal vez no tenga nada que ver y ya la están crucificando”, señaló, en un llamado al público para no especular sin pruebas.

PUBLICIDAD

Vivian aseguró haber colaborado con la Fiscalía desde el primer día y entregado su declaración, aunque ha optado por mantenerse al margen públicamente para no entorpecer las investigaciones.

Aunque Vivian insiste en que no sabe quién mandó el regalo ni quién está detrás del asesinato, sus palabras no convencieron a internautas, quien señalan en redes sociales que “miente” y que “el caso está vendido” y por eso todos estarían libres y tranquilos.

Eso sí, pese a la disposición de Vivian para responder a las preguntas de la entrevistas, internautas no dejan de señalar “inconsistencias” en sus palabras y lenguaje corporal. “Parpadea mucho, está mintiendo”. “Oculta cosas”. “Por qué estará tan protegida?“. “Pero por qué cambió su usuario al día siguiente del crímen?”. “¿Por qué tanta insistencia de que se quedara Valeria? Nada de lo que dice cuadra”, se lee.

Vivian de la Torre aseguró no tener miedo, pues está convencida de no haber hecho nada en contra de Valeria Márquez. Además, aprovechó para enviar un mensaje a quienes la señalan sin pruebas.

“Absolutamente a nada. No (tengo miedo), porque yo no soy culpable y la verdad siempre sale a la luz (...) a quienes culpan les deseo mucha luz para que no estén afectando la vida de las personas con base en mentiras”, señaló. — Vivian de la Torre

La Fiscalía de Jalisco ha confirmado que la investigación sigue activa bajo el protocolo de feminicidio y que existen tres líneas de indagación, una de ellas relacionada con un posible asesino a sueldo.