Lucero y Benny Ibarra conquistan Netflix con ‘Nuestros tiempos’, una historia con mucho corazón y ciencia ficción

En el México de 1966, Nora y Héctor, una pareja de científicos brillantes, descubren cómo viajar en el tiempo. Mientras ella se adapta con naturalidad al año 2025, él anhela regresar a su época. Así arranca Nuestros tiempos, la nueva película de Netflix dirigida por Chava Cartas, protagonizada por Lucero y Benny Ibarra que promete conquistar tu corazón.

Con una mezcla de ciencia ficción, ternura, nostalgia y cuestionamientos sociales, Nuestros Tiempos promete conectar con varias generaciones. En entrevista con Nueva Mujer, los protagonistas reflexionaron sobre los retos de interpretar a una pareja que viaja en el tiempo, lo que les dejó esta historia y cómo se sintieron al reencontrarse en un proyecto tan único.

“A mí el guión me pareció muy interesante, muy mágico. Más allá de una película que te hace sentir bien y que es para toda la familia, que es tierna y dulce, tiene muchas cosas: ciencia ficción, aventura, es conmovedora, divertida. Pero sobre todo, habla de disyuntivas: ¿qué harías si tuvieras que enfrentarte a un mundo totalmente diferente al tuyo? ¿Qué tan fuerte es el amor entre dos personas que se adoran?”, comentó Lucero.

El reencuentro actoral de Lucero y Benny no sólo se da en la ficción. Como dos íconos del entretenimiento mexicano, ambos han crecido frente al público, quienes han sido testigos de sus propios viajes personales y profesionales. En Nuestros tiempos, esa complicidad y trayectoria compartida se siente viva.

“Chava Cartas (el director) me habló pensando también en Benny, y yo pensé que era una película redonda. Benny y yo también hemos viajado en el tiempo con muchas personas desde que somos muy niños, y ellos han viajado con nosotros durante 45 años desde que empezamos”, agregó Lucero.

Esa conexión se traduce en personajes cargados de humanidad. Héctor (Benny) y Nora (Lucero) no son héroes de ciencia ficción típicos: son personas reales enfrentando cambios profundos en un mundo que no comprenden del todo.

“A mí me gusta que la comedia se dé de manera orgánica, que no sea obvia”, compartió Benny. “Lo mismo con el drama. Lo inteligente aquí fue acercarnos al guión desde la libertad”.

Cuando tienes alas para volar, abrazas el proyecto de una manera más personal. Me encanta que es una película que te entretiene, está divertida, ves a Lucero y a Benny guapísimos, pero por acá, sin que te des cuenta, te empieza a meter dudas y reflexiones… espejos que no veías venir

Más allá del romance o el viaje en el tiempo, Nuestros tiempos propone un poderoso diálogo entre generaciones. ¿Cómo entender las diferencias entre el mundo de antes y el actual? ¿Qué tanto hemos cambiado? ¿Qué tanto seguimos cargando los mismos miedos y anhelos?

“De repente ya estás no solamente entretenido con estos personajes”, dijo Benny, “sino que realmente estás cuestionándote tu propia vida, tus valores, tu manera de entender el presente y el futuro. A lo mejor gracias a esta película vas a entender mejor a tus ancestros…y a lo mejor a tus hijos también”.

La película no impone posturas, no se presenta como moralista ni aleccionadora. Simplemente muestra dos realidades que colisionan: la del pasado y la del presente. Y en medio, una relación que se transforma.

No es una película educativa, en ningún momento se pone del lado del hombre o de la mujer. No es feminista ni machista. Sólo presenta una realidad donde muchas personas opinan diferente. Los personajes no son villanos ni caen mal. Son una mujer y un hombre reales de otra época que llegan a una nueva y que a veces no entienden nada… y de pronto entienden todo. Tienen que tomar decisiones, porque el amor también es un gran protagonista. Es el motor de la humanidad

— Lucero