“Incongruentes”: Meghan y Harry muestran a sus hijos en paseo familiar y los tunden por romper su propia regla de privacidad

Desde que decidieron abrirse al mundo para mostrar su estilo de vida lejos de la realeza británica, Meghan Markle y el príncipe Harry no han dejado de generar controversia. Si bien muchos aplauden su autenticidad, otros los acusan de incoherencia por romper sus propias reglas de exposición mediática y privacidad.

En días recientes, el matrimonio volvió al centro del huracán mediático por un clip que mostraron en redes sociales, donde Meghan, a pocos momentos de dar a luz a su hija Lilibet, aparece bailando en la sala de parto. Aunque el momento pretendía ser divertido e íntimo, no tardó en ser calificado por algunos usuarios como “cringe”, “falso” y “forzado”. A esto se suman nuevas críticas al programa de estilo de vida que Markle tiene con Netflix, tildado por muchos de superficial e innecesario.

Sin embargo, y como si nada los detuviera, la pareja reapareció este viernes con una publicación muy diferente: una enternecedora visita familiar a Disneyland que revela cuánto han crecido sus hijos Archie (6) y Lilibet (4).

La familia Sussex vive la magia de Disney

Meghan Markle Meghan Markle y Harry comparten momentos inéditos junto a sus hijos (Instagram)

En el video compartido en el perfil de Instagram de Meghan, se ve a la familia disfrutar de lo que parece haber sido una celebración por el cumpleaños de Lilibet en el parque de Disneyland California y Disney California Adventure. Las imágenes muestran a los Sussex con orejas de Mickey a juego, acompañando a sus hijos en una jornada de pura ternura y diversión.

Archie y Lili aparecen con sus rostros cubiertos por emojis de corazón, pero se les ve emocionados en atracciones como Star Wars: Rise of the Resistance, Buzz Lightyear Astro Blasters, Tiana’s Bayou Adventure y el clásico carrusel de King Arthur.

También conocieron a la Reina Elsa y disfrutaron de una espectacular torta inspirada en La Sirenita, en honor al cuarto cumpleaños de la pequeña Lili. En la cima: una figura de Ariel; en la base, un tierno mensaje en rosa: “Feliz cumpleaños, Lili”.

Uno de los detalles más comentados fue el look a juego de toda la familia con orejas personalizadas y gorros con visera, en un intento evidente por pasar desapercibidos… sin mucho éxito. Meghan y Harry incluso se animaron a subir a Space Mountain, y fueron fotografiados en la primera fila, gritando como cualquier pareja emocionada.

¿Cambiaron de parecer?

La publicación fue acompañada por una frase clara: “¡Gracias @disneyland por darnos dos días de pura alegría en familia!”. Una afirmación que parece dirigida a quienes los acusan de artificiales o de querer llamar la atención: ¿estarán buscando mostrarse más cercanos al público para limpiar su imagen?

Lejos de esconderse, Meghan y Harry están mostrándose más genuinos que nunca, tal vez apostando a que la naturalidad —aunque no guste a todos— es la mejor forma de conectar. Esta visita a Disneyland no solo reveló lo grandes que están sus hijos, también mostró una faceta más cálida y cotidiana de la familia que, para bien o para mal, no deja de estar bajo el ojo público.