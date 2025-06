Acusan a Meghan y Harry de contradicción por mostrar a sus hijos

Desde su salida de la familia real británica, Meghan Markle y el príncipe Harry han estado en el centro de la atención pública. Aunque algunos valoran su transparencia, otros los señalan por contradecir su discurso sobre la privacidad.

Recientemente, una nueva polémica surgió tras la difusión de un video en redes sociales en el que Meghan aparece bailando en la sala de parto poco antes de dar a luz a su hija Lilibet. Lo que buscaba ser un momento íntimo fue duramente criticado en línea como “cringe”, “falso” y “forzado”. A esto se suman cuestionamientos al nuevo programa de estilo de vida de Markle en Netflix, calificado por muchos como superficial.

Sin embargo, y como si nada los detuviera, la pareja reapareció este viernes con una publicación muy diferente: una enternecedora visita familiar a Disneyland que revela cuánto han crecido sus hijos Archie (6) y Lilibet (4).

La familia Sussex vive la magia de Disney

En el video compartido en el perfil de Instagram de Meghan, se ve a la familia disfrutar de lo que parece haber sido una celebración por el cumpleaños de Lilibet en el parque de Disneyland California y Disney California Adventure. Las imágenes muestran a los Sussex con orejas de Mickey a juego, acompañando a sus hijos en una jornada de pura ternura y diversión.

Archie y Lili aparecen con sus rostros cubiertos por emojis de corazón, pero se les ve emocionados en atracciones como Star Wars: Rise of the Resistance, Buzz Lightyear Astro Blasters, Tiana’s Bayou Adventure y el clásico carrusel de King Arthur.

También conocieron a la Reina Elsa y disfrutaron de una espectacular torta inspirada en La Sirenita, en honor al cuarto cumpleaños de la pequeña Lili. En la cima: una figura de Ariel; en la base, un tierno mensaje en rosa: “Feliz cumpleaños, Lili”.

Uno de los detalles más comentados fue el look a juego de toda la familia con orejas personalizadas y gorros con visera, en un intento evidente por pasar desapercibidos… sin mucho éxito. Meghan y Harry incluso se animaron a subir a Space Mountain, y fueron fotografiados en la primera fila, gritando como cualquier pareja emocionada.

¿Cambiaron de parecer?

La publicación fue acompañada por una frase clara: “¡Gracias @disneyland por darnos dos días de pura alegría en familia!”. Una afirmación que parece dirigida a quienes los acusan de artificiales o de querer llamar la atención: ¿estarán buscando mostrarse más cercanos al público para limpiar su imagen?

Lejos de esconderse, Meghan y Harry están mostrándose más genuinos que nunca, tal vez apostando a que la naturalidad —aunque no guste a todos— es la mejor forma de conectar. Esta visita a Disneyland no solo reveló lo grandes que están sus hijos, también mostró una faceta más cálida y cotidiana de la familia que, para bien o para mal, no deja de estar bajo el ojo público.