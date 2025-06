Al matrimonio de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo lo habría destruido una infidelidad

En medio de los rumores de separación de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, se reveló que la causa de esta ruptura serían las constantes infidelidades de parte de Eduardo Capetillo, quien tendría una peculiar manera de enganchar mujeres para después tener relaciones sexuales con ellas, tal como lo explicó Javier Ceriani.

PUBLICIDAD

Fue a través del canal de Youtube de Javier Ceriani que recientemente se dio a conocer que Biby Gaytán y Eduardo Capetillo habrían iniciado el proceso de divorcio después de más de 30 años juntos. La noticia fue dada por Mandy Fridmann: “Todo indicaría que estaban esperando a que terminara la boda y terminar unos compromisos comerciales, como el perfume que acaban de lanzar, para anunciar que terminaron con su matrimonio”.

Asimismo, confesó que la pareja ya no viviría en el mismo hogar: “Mis fuentes me dicen que ya no están viviendo juntos, que están viviendo en el mismo lugar, pero en diferentes partes”. La situación habría causado tensiones familiares: “Tendrían a sus hijos unos que van para un lado y otros que van para el otro, habría una división familiar por ahí”.

¿Por qué se divorcian Biby Gaytán y Eduardo Capetillo?

Javier Ceriani reapareció en su canal de Youtube con más información, pues destacó ahora Biby Gaytán vive con su hijo mayor: “La nueva residencia de Biby Gaytán sería en el departamento de Lalo Capetillo, porque está cerca del colegio de sus niños. No quiere regresar a su casa”.

De la misma manera, afirmó que además de los problemas económicos, las constantes infidelidades de parte de Eduardo Capetillo habrían llevado al quiebre a su matrimonio. El comunicador argentino aseguró que mientras el actor grababa ‘Pecadora’ en 2009, acudía a un café para conocer mujeres.

“Tenía un café elegido para buscar presas, Segafredo y una amiga mía colombiana vio cómo Eduardo Capetillo fue una vez, se sentó y se fue a chichar con una colombiana. Mi amiga me dijo: ‘Javier, él llegó, sedujo a mi amiga y se fueron a chichar”, relató Ceriani.