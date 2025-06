“Embarazada, ella pidió el divorcio”: Sergio Mayer Mori rompe el silencio tras años y revela cómo fue su relación con Natalia

La historia entre Sergio Mayer Mori y Natália Subtil sigue generando controversia. A casi ocho años del nacimiento de su hija Mila, el actor reveló detalles inéditos de su conflictiva relación con la modelo brasileña, desatando una nueva ola de declaraciones cruzadas.

Desde que en 2016 se dio a conocer el embarazo de Natália Subtil, entonces de 28 años, con Sergio Mayer Mori, quien tenía 17, el drama entre ambos no ha dejado de ocupar titulares. La diferencia de edad, la falta de vínculo afectivo, la ausencia de compromiso y los desacuerdos sobre la crianza de Mila han convertido su historia en una tensa disputa pública que parece no tener final.

Aunque en varias ocasiones ambos han dado su versión, recientemente Mayer Mori rompió el silencio con una confesión que sacudió al público: “Yo ni siquiera quería ser papá”. Esta frase no solo revivió las heridas de su historia, sino que provocó una inmediata respuesta de Subtil, quien lo acusó de violencia verbal y simbólica.

La confesión que explotó una nueva polémica

Durante su participación en el pódcast Políticamente Imprudente, el hijo de Sergio Mayer y Bárbara Mori se sinceró sobre cómo vivió la noticia del embarazo de Natália Subtil.

“Sí me gustaría tener una mejor relación, como lo he dicho varias veces. Sí me gustaría disculparme porque la c*agué varias veces y la sigo c*agando muchísimo y todos la c*agamos y ella también la ha c*agado. Me gustaría soluci9onarlo para que Mila pueda tener a sus dos padres bien y fuera de eso creo que no me arrepiento de nada”.

Mayer Mori tenía sólo 17 años cuando Mila fue concebida. “Le dije no quiero ser papá, me dijo ‘me voy a Brasil y la tenga allá sola’, y le dije ‘no, no, si soy papá quiero estar ahí’, (...) le dije ‘tengo 17 [años] plis, tenlo con tu esposo, si quieres ser mamá, tenlo con tu esposo’.” recordó.

A pesar de su rechazo inicial, el actor decidió asumir el rol de padre, aunque reconoce que no siempre ha sido constante ni presente, especialmente en el aspecto económico. “Irónicamente, agradezco todo lo que ha hecho Natália. Gracias a eso hoy puedo convivir con una persona que supera cualquier expectativa que pude haber tenido. Mila es un ser humano maravilloso y eso es mérito de ella”, expresó con una mezcla de gratitud y remordimiento.

Sergio Mayer Mori y su hija, Mila Mayer, cantando juntos un 'freestyle' para Ramona | (Instagram: @smayermori)

Pese a que el actor señaló que al final ama a su hija, señaló que no le gustaría que le pasara algo similar a lo que él vivió. “Independientemente de que un hijo es una bendición y tu relación está bien...Por qué la gente criticó si tú eras un niño de 17 años y ella una mujer de 28 porque además no se había divorciado. Se fue a divorciar embarazada. Ese es el tipo de cosas que ella no platica y que se llama estupro”, sentenció Sergio Mayer papá.

Natália Subtil envió un fuerte mensaje a Sergio Mayer Mori

El 27 de mayo, previo a la publicación de este podcast, Mayer Mori dio unas declaraciones en el programa Venga La Alegría. Afirmó no tener intención de iniciar acciones legales contra Natália. “Me parece estúpido gastar todo ese dinero en abogados, y al mismo tiempo, Natália se metería en problemas porque yo era menor de edad. Y lo último que quiero, es meter a Natália a la cárcel”.

Natália Subtil Natália Subtil lanzó un fuerte comunicado (Instagram)

Al día siguiente, Natália respondió con un comunicado: “Los comentarios recientes y vulgares emitidos en mi contra carecen totalmente de verdad y respeto. Como mujer, madre soltera y extranjera, considero inaceptable el uso de expresiones machistas, ignorantes y denigrantes”, escribió.

Subtil también desmintió las acusaciones de que impide la convivencia entre Mayer Mori y Mila, asegurando que él ha tenido siempre las puertas abiertas para acercarse, pero ha elegido no hacerlo. Además, dejó claro que no recibe pensión alimenticia ni apoyo económico del actor. r cerca de mi hija”, declaró.

La historia entre Sergio Mayer Mori y Natália Subtil es una de las más complejas y mediáticas de los últimos años. Con versiones encontradas, heridas sin sanar y una hija en medio, el conflicto parece estar lejos de resolverse. Lo único claro es que esta relación, marcada por tensiones, aún tiene muchos capítulos por contar.