“¿Se fijan cómo le tira a Belinda y Cazzu?”: Ángela Aguilar habla sobre su edad y aseguran fue una burla a las ex de Nodal

La serie de entrevistas que Ángela Aguilar ofreció como parte de la promoción de su nuevo álbum, ‘Nadie se Va Como Llegó’, terminaron causando controversia en redes sociales, luego de que sus detractores analizaran “con lupa” cada una de las declaraciones que hizo en los diversos medios que visitó.

El público parece no estar dispuesto a perdonar a Christian Nodal y Ángela Aguilar por su relación, y es que, cada una de las apariciones que los cantantes hacen, terminan haciendo ruido, además hay quienes han puesto en duda algunas de las declaraciones de la nieta de Flor Silvestre por lo que la reacción por parte de los internautas no ha parado.

Una vez más, la conversación con Adela Micha, generó debate en redes, y es que, al parecer, la edad es uno de los aspectos más importantes para la cantante, esto, sumado a la forma en la que salió en defensa de Christian Nodal, calificándolo como un “bebé”.

Ángela Aguilar llama “bebé” a Christian Nodal y describe su físico como “ajetreado”

De acuerdo a las declaraciones de Ángela Aguilar con Adela Micha, la edad es un punto importante para la cantante, y es que, ella misma, señaló que Christian Nodal, a sus 26 años, es todavía un bebé:

“A ver Christian es un bebé, se ve ajetreado y un poco ya... o sea ya los años como que no tanto lo que lleva de años, sino lo que le pasaron en esos años fue lo que lo medio... años de perro ahí, pero no, está bien chiquito”.

Lo que terminó por generar el rechazo del público, fue que Ángela Aguilar quiso resaltar que tanto por su edad como por la de Nodal, todavía les queda un largo camino por recorrer, mostrando, según la perspectiva de los internautas, una supuesta fijación de la joven cantante por la edad.

“Es un bebé o sea nos falta un buen para cumplir 30, o sea a mí me faltan 9 años y a él le faltan 4 ó 5”.

Mientras Ángela Aguilar daba estas declaraciones a Adela Micha, algunos interpretaron las reacciones de la periodista como una burla a la cantante “sin que se diera cuenta” sobre todo, en el momento en el que describió el físico de su esposo, mencionando la palabra “ajetreado” que para algunos tuvo un uso incorrecto.

Usuarios aseguran que Ángela Aguilar envió indirecta a Belinda y Ángela Aguilar

La declaración de Ángela Aguilar sobre la edad, para muchos, resultó como una forma de burlarse de Belinda y Cazzu, quienes tienen 35 y 31 años respectivamente. Además, la tacharon de “traumada” y de menospreciar el “crecer”:

“¿Se fijan como le tira a Belinda y a Cazzu porque ya están en los treinta?”, “¿Alguien me puede decir cuál es el trauma de tener 30? Yo tengo 34 y aún sigo siendo joven según yo me la paso a toda madre o apoco ya estamos ancianas”, “Se ve más acabando ahora que está contigo”, “Como trata de decir que con las otras le fue mal y por eso se ve así jajaja”, “Todos somos adultos aquí no se rompió ningún corazón”, “Ángela se mira de 26, Nodal parece de 32 las desveladas y el estrés hace que luzcan mayores”, “Por fin, ¿son bebés o adultos? Cada entrevista algo diferente”.