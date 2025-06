“Escuché todas las groserías”: Aislinn Derbez rompe en llanto y expone los episodios violentos que presenció de sus padres

Aislinn Derbez revivió en el pódcast ‘Se Regalan Dudas’ los conflictos de los que fue testigo cuando sus padres Eugenio Derbez y su madre Gabriela Michel estaban juntos, señalando que estos episodios, dejaron una herida emocional en ella que le afectó durante varios años.

Esta no es la primera vez que la actriz de ‘A la Mala’ habla sobre los conflictos que existieron entre Eugenio Derbez y Gabriela Michel, quien fue su esposa durante siete años, y es que, en su pódcast, ‘La Magia del Caos’ reveló cómo era la dinámica familiar que vivió con sus padres en 2021, revelando:

Aislinn Derbez y Eugenio Derbez Instagram: @aislinnderbez (Instagram: @aislinnderbez)

“Te lo digo porque yo lo viví y yo viví una infancia en donde mamá odiaba a papá y se gritaban y se decían cosas espantosas, y uno decía una cosa y entonces se retaban en frente de mí y era lucha de poderes y era hablar mal el uno del otro”.

A su vez, aprovechó este espacio para exaltar la importancia que tiene para los hijos, el no presenciar este tipo de discusiones, resaltando lo doloroso que puede ser para los niños y cómo esto puede afectar en su desarrollo.

Aislinn Derbez expone los episodios violentos que presenció de sus padres

Cuatro años después de que Aislinn Derbez hablara de los conflictos que vivió junto a sus padres, nuevamente volvió a ahondar en sus vivencias de la infancia, contando detalles sobre la relación que tenía Eugenio Derbez y Gabriela Michel.

Durante un nuevo episodio del pódcast, ‘Se Regalan Dudas’, Aislinn Derbez, confesó la infancia difícil que tuvo con sus padres, señalando que “vivió cosas duras en su infancia”, atestiguando gritos y escuchando groserías a una corta edad.

Aislinn Derbez Los padres de Aislinn Derbez son el comediante Eugenio Derbez y Gabriela Michel.- Instagram.

“Cuando vives cosas tan duras en tu infancia, que eso es también un poco lo que pasó, que yo tuve unos papás que se odiaban a un nivel que no te puedes imaginar. Muchos gritos, no querían hablarse entre ellos, entonces yo era el teléfono descompuesto” y agregó: “Escuché todas las groserías que tú puedas imaginar a los cinco años”.

Además, la actriz reveló que estas situaciones la atormentaron hasta sus 25 años, describiéndolo como algo “demasiado doloroso” y declaró que sus padres no eran conscientes del daño que le estaban provocando: “No había consciencia absoluta, estaba yo entre dos niños papás. Pon tú que mi papá no era tan violento, pero tenía cierta cobardía para no poner límites”.

Los Derbez y Shakira Instagram: @aislinnderbez (Instagram: @aislinnderbez)

Aislinn Derbez revela cómo le afectó la relación de sus padres

Aislinn Derbez también aprovechó para contar cómo esta dinámica familiar, terminó afectándole unos años después, en sus relaciones y el matrimonio con Mauricio Ochmann que terminó en marzo del 2020.

“Precisamente al vivir algo tan duro como que siento que te nublas y que empiezas a crear una fantasía en tu cabeza que dices: ‘A mí no me va a pasar y yo voy a hacer lo que tenga que hacer para que eso no pase’”.

Y aseguró que fue esta la razón por la que buscó una separación en buenos términos con Mauricio Ochmann, para ofrecerle algo distinto a su hija, Kailani: “Voy a hacer todo lo que está en mis manos para que entonces sea una separación completamente distinta a la de mis papás y que mi hija tenga este mundo perfecto (...) no es real, romantizamos muchas cosas”.