¿Desaire a Inti? Fans explotan contra Nodal por gesto hacia su hija y aseguran “fue por culpa de Ángela Aguilar”

Una vez más, Christian Nodal está en el ojo del huracán, luego de que usuarios captaran un supuesto ‘desaire’ del cantante hacia su hija, quien hace unos días visitó la Ciudad de México junto a su madre, la cantante Cazzu.

Cazzu se encuentra en su mejor momento a nivel profesional, y es que, desde el estreno de su álbum ‘Latinaje’, con un arrasador éxito que ya la llevó a lograr un sold-out en el Auditorio Nacional y el lanzamiento de su libro ‘Perreo, una revolución’, la argentina de 31 años, una vez más demuestra su poder e influencia sobre los escenarios y fuera de ellos.

Como parte de la promoción de su libro y su gira ‘Latinaje’, Cazzu llegó a la Ciudad de México, acompañada de su hija, Inti, quien tuvo la oportunidad de reencontrarse con su familia paterna, su abuela, Cristy, su tía Amely y su padre Christian Nodal, quien fue captado cargando a la menor, dejando ver que el cantante no desaprovechó la ocasión para convivir con la pequeña.

Acusan a Christian Nodal de desairar a Inti para “irse” con Ángela Aguilar

Aunque el reencuentro de Inti con su familia paterna, generó la emoción de miles de fanáticos, por la convivencia que tuvo la pequeña con su primo Amel y la sesión de maquillaje que hizo a su tía, los detractores no tardaron mucho en aparecer.

Los más observadores, se dieron cuenta de que, el reencuentro de Christian Nodal con su hija duró muy poco y es que, tan solo unas horas después, el cantante ya había “volado” con su esposa, Ángela Aguilar, a Napa Valley, California, donde la joven de 21 años ofrecería una presentación como parte de los artistas invitados al festival ‘La Onda Fest’.

Fueron diversos videos donde se puede ver al sonorense en la parte trasera del escenario observando la interpretación de Ángela Aguilar en el festival, un acto que generó el rechazo por parte del público, pues señalaron que “prefirió perderse momentos con su hija” para estar a lado de su esposa.

“No me puedo creer que Cazzu e Inti están en México y aun así Nodal no es para estar con su hijaaaa JAJAJA wtf”, “Nodal solo estuvo dos horas con su hija”, “Dos horas estuvo Inti con su papá, de esas dos horas la dejó un tiempo con su abuela y después la regresó. No la ven desde septiembre en su cumpleaños. Nadie de la familia nodal y tuvo que ir Inti hasta México...Nodal falló y su familia también”, se leía en comentarios sobre el acercamiento de Nodal con su hija, del que no se han confirmado o desmentido los rumores.

Aseguran que Nodal habría dejado a Inti con una niñera para estar con Ángela Aguilar

Además, señalaron que el cantante de mariacheño, solo había permanecido unas horas con su hija hasta que la dejó al cuidado de una nana para poder viajar a California:

“Ella tenía que cantar anoche, él tenía que quedarse con Inti a dormir, prefirió Nodal dejársela a la nana y la nana paseaba en uber por Reforma y los guaruras, y se fue corriendo con Ángela Aguilar, teniendo a su hija en México”, reveló Javier Ceriani a Maxine Woodside.