“Esto confirma que fue la amante”: filtran video inédito de Nodal con Ángela Aguilar que probaría ‘infidelidad’

Ha pasado un año desde que Christian Nodal y Cazzu, anunciaron de forma sorpresiva su separación tras haberse convertido en padres de una niña, tan solo ocho meses atrás.

La que parecía ser una relación sólida, terminó en una mediática ruptura, pocos meses después de vivir un viaje de ensueño por Europa donde, se mantuvieron por unos días trabajando en el estudio que Brad Pitt tiene en Francia, en las que serían sus nuevas producciones musicales.

Sin embargo, la pareja terminó su relación sin revelar los motivos, pero, pocos días hicieron falta para que el cantante fuera captado en Italia junto a Ángela Aguilar y saliendo de un hotel en Monterrey, lo que terminó por delatar que entre los cantantes de regional mexicano, había algo más allá que una simple amistad, generando el rechazo del público por esta abrupta noticia tan solo dos semanas después de que Nodal confirmara su separación de Cazzu.

Cazzu y Nodal en París Instagram: @nodal (Instagram: @nodal)

Filtran video de Nodal y Ángela Aguilar que comprobaría la supuesta ‘infidelidad’ a Cazzu

Luego de que el 23 de mayo de 2024, Christian Nodal confirmara su ruptura con Cazzu, de forma sorpresiva, pasaron solo 15 días para que el cantante fuera captado junto a Ángela Aguilar, sin embargo, hay quienes especularon que pudo haber sido infiel a la argentina con la hija de Pepe Aguilar.

Fue una tiktoker la que difundió un video en redes sociales que dejaría ‘expuesta’ una posible infidelidad por parte de Christian Nodal a Cazzu con Ángela Aguilar, y es que, en el clip de solo unos segundos, se les puede ver a ambos caminando frente a la Fontana de Trevi:

La tiktoker de nombre Sara Castillo compartió este video con una descripción que mencionaba: “El día en que me encontré a Nodal con la Aguilar cuando nada había salido a la luz (mayo 2024)“.

Esto no es todo, pues la tiktoker, expresó su sorpresa, pues ella también pensaba que Nodal mantenía su relación con Cazzu: “Y pensar que pude haber vendido este video. Yo pensando que estaba con la Cazzu y después viendo el video me di cuenta que no” y añadió: “pensar que pude haber vendido este video, pero decidí mejor no hacerlo en tiempo real cuando supe lo mediático que fue en ese momento”.

Internautas reaccionan al video filtrado de Christian Nodal y Ángela Aguilar

La red no tardó mucho tiempo en reaccionar, y muchos expresaron su indignación, mientras que otros arremetieron cruelmente contra Ángela Aguilar: “El 23 de mayo anuncian su separación Cazzu y Nodal, en junio anuncia que Ángela y Nodal son novios, y el 24 de julio se casaron (...) esto confirma que es la amante”, “y Cazzu grabando un mensaje de amor para Nodal por el día diciendo que era el mejor padre”, “la prueba de que fue la amante cuando todavía vivía con Cazzu”.

Por otro lado, hubo quienes señalaron que este video no era una prueba concluyente de que Christian Nodal haya sido infiel a Cazzu, pues la fecha en la que hicieron oficial su ruptura podría no estar relacionada con el día en el que pusieron fin a su relación.