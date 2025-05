“Le dio envidia”: Sofía Castro presume fotos inéditas de su boda y las redes no dejan de compararla con Ale Capetillo

Sofía Castro volvió a ser noticia, pero no por un nuevo proyecto actoral o por una entrevista reveladora, sino por algo mucho más íntimo: su boda. La hija de Angélica Rivera y el productor Alberto “El Güero” Castro compartió una serie de fotos inéditas de su boda religiosa con Pablo Bernot, celebrada en diciembre de 2024 en San Miguel de Allende, para felicitar a su papá en su cumpleaños número 60.

Las imágenes, que muestran entrañables momentos junto a su padre, incluyendo el instante en que la llevó al altar, su emotivo primer baile y un majestuoso carruaje, se llenaron rápidamente de halagos por parte de sus seguidores.

“Feliz vuelta al sol papito ❤️Gracias por tanto y tan hermoso.Que nos seas eterno por siempre.Siempre de tu mano.Welcome to the 6th floooorrrrr60 and so so f***cking fabulous @elgueromex Estas fotos de mi boda las amo.No las había subido por que estaba esperando un día especial como hoy 🤍Son de mis favoritas con mi papá“, escribió Sofía.

Sin embargo, la publicación desató una ola de críticas por parte de internautas que señalaron un supuesto trasfondo en la publicación.

El “timing” fue lo que muchos no pasaron por alto: la publicación de Sofía coincidió con el furor mediático por la boda religiosa de Ale Capetillo, hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, quien celebró su unión el mismo fin de semana en una espectacular ceremonia en Hidalgo.

Internautas tunden a Sofía Castro por su publicación

“Pobrecita, le ardió lo de Ale”, “Lo hizo para llamar la atención”, “La boda de Ale fue mucho más bonita y sencilla”, fueron solo algunos de los comentarios que llenaron las redes sociales luego de que Sofía compartiera las imágenes.

A pesar de que en la descripción dejó claro que no había publicado antes esas fotos porque esperaba “un día especial” como el cumpleaños de su padre, los usuarios no tardaron en lanzar teorías, críticas y comparaciones directas con Alejandra Capetillo.

Y es que la boda de Ale Capetillo con el empresario libanés Nader Shoueiry fue todo un acontecimiento: una hacienda de ensueño, música en vivo y un emotivo momento donde Ale cantó “Hoy tengo que decirte papá” junto a Eduardo Capetillo, robándose el corazón del público.

Las imágenes y videos rápidamente se viralizaron y dominaron las conversaciones digitales durante todo el fin de semana.

Alejandra Capetillo hizo una petición especial el día de su boda (Foto: Instagram)

Esto bastó para que muchos asumieran que Sofía “quiso robar cámara” con sus publicaciones.

Sofía y Ale: Dos mujeres hermosas que no necesitan “llamar la atención”

La boda de Sofía Castro fue mágica, íntima y llena de detalles que reflejaron su historia de amor con Pablo Bernot. La de Ale Capetillo fue igual de emotiva, auténtica y significativa para su familia. Ambas vivieron días que marcarán sus vidas para siempre, rodeadas de amor y acompañadas por sus seres más queridos.

Lo que debería ser motivo de celebración se ha visto empañado por comparaciones innecesarias, alimentadas por un entorno digital cada vez más rápido para señalar, pero muy lento para empatizar. Convertir cada publicación en una “batalla de quién lo hizo mejor” no solo es injusto, sino también agotador.

Sofía y Ale no están compitiendo. Están viviendo. Y merecen hacerlo sin tener que ser enfrentadas una contra la otra. Porque cuando una mujer brilla, no apaga a otra: solo hace más grande la luz.