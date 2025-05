“Cumplió su fantasía”: Susana Zabaleta complace a su novio Ricardo Pérez de forma inesperada y enloquece al internet

El romance entre Susana Zabaleta y Ricardo Pérez ha sido, sin duda, una de las sorpresas más comentadas del espectáculo mexicano. Ella, ícono de la música y el teatro con más de tres décadas de trayectoria; él, comediante irreverente, espontáneo y 30 años menor. Lo que comenzó como una relación inesperada se ha transformado en una historia que ha derribado prejuicios y provocado sonrisas y una que otra fantasía cumplida.

Y es que esta semana, la pareja se presentó en el programa La Saga de Adela Micha, donde no sólo compartieron detalles de su vida amorosa, sino que regalaron un momento que quedó para la memoria colectiva del internet: Zabaleta, con su poderosa voz, cantó “Colores en el viento” de Pocahontas, nada más y nada menos que frente a Ricardo, quien no pudo ocultar su expresión de asombro, ternura y completo enamoramiento.

La canción que lo conquistó desde niño ahora en vivo y frente a él

Para quienes no lo sabían, Susana Zabaleta interpretó las canciones de Pocahontas para la versión en español de Disney, y su voz quedó grabada en la memoria de toda una generación. Lo curioso es que meses atrás, en un episodio del podcast La Cotorrisa, que Ricardo conduce junto a Slobotzky, se hizo una dinámica con canciones de Disney y cuando sonó “Colores en el viento”, Ricardo no pudo contener la emoción.

“Fíjate que ahora la canta en los conciertos porque se dio cuenta que causa mucho asombro y a la gente se les ilumina la cara”, reveló el comediante en aquel momento.

Su cara de enamorado fue inmediatamente captada y convertida en meme: “La cara de Ricardo cuando sonó la canción”, “Ricardo ahora es novio de Pocahontas”. “Ricardo chiquito jamás creería que ahora anda con Pocahontas”, expresaron usuarios.

Por eso, cuando Susana interpretó ese mismo tema en vivo, los internautas no tardaron en reaccionar: “La fantasía hecha realidad”. “Es como si tu crush de la infancia te cantara al oído”. fueron algunos de los comentarios.

¿Habrá boda pronto? Susana Zabaleta responde sin rodeos

A pesar del evidente enamoramiento, complicidad y conexión entre ambos, Susana fue clara al decir que no tiene intenciones de casarse con Ricardo, ni con nadie. Aunque ha declarado que su relación con él es “lo mejor que le pudo pasar”, también dejó claro que está feliz así, sin necesidad de papeles ni compromisos formales.

Susana Zabaleta Susana Zabaleta y Ricardo Pérez viven su amor al máximo (Instagram)

A la par de esta entrevista, Susana Zabaleta rompió el silencio sobre uno de los temas más comentados de su relación con Ricardo Pérez: el matrimonio.

En un encuentro reciente son la prensa, la soprano fue clara al afirmar que no tiene planes de casarse con el comediante. “No. Yo ya me casé. Yo me casé una vez y eso fue increíble. He pedido amigas”, declaró con su característico humor y honestidad. Además, al ser cuestionada sobre una posible maternidad o formar una familia con su actual pareja, Zabaleta respondió de forma contundente: “Para qué se adelantan. Más bien, busquemos la manera de todos ser felices. Ahora, la felicidad hay que trabajarla, no es de que te llegue a tu puerta. Bueno, a mí sí me llegó a mi puerta”, expresó.

Mientras tanto, las redes no paran de celebrar esta pareja que, lejos de buscar la aprobación del mundo, disfruta su romance con autenticidad, sentido del humor y cero miedo al qué dirán.