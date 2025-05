“Mi chiquita”: Paris Hilton se reencuentra de la forma más inesperada con fan que la volvió meme

Paris Hilton ha vivido muchas vidas públicas: la heredera multimillonaria, la reina de los reality shows, la empresaria imparable, la DJ de festivales internacionales y, más recientemente, la mamá orgullosa. Pero hay algo que se mantiene constante en todas sus facetas: su cercanía con los fans. Y si alguien lo sabe bien, es una mujer mexicana que la convirtió en uno de los memes más simpáticos y virales del internet latino.

Sí, hablamos del icónico “eres humilde mi chiquita”, una frase que nació durante una visita de Paris a la Ciudad de México. Lupita, quien trabajaba en el aeropuerto de la Ciudad recibió a la empresaria con mucha emoción, gritando “Eres humilde, que dios te bendiga, mi chiquita”, mientras Paris sostenía los regalos que le dieron los fans que se reunieron en el lugar y se despedía con besos al aire.

Ahora, seis años después, esa historia tuvo un nuevo capítulo pues ambas mujeres se han vuelto a encontrar y la misma Paris compartió el momento en sus redes sociales.

En el video, se le ve saliendo de su vehículo y saludando cálidamente a la señora, quien la esperaba con los brazos abiertos. “Hola reina, te extrañé”, dice Paris. A lo que la fan responde: “Gracias por la invitación, Paris, bienvenida a México”.

El clip rápidamente acumuló millones de vistas y comentarios, con usuarios celebrando el gesto de Hilton: “La reconoció después de tantos años, eso habla muy bien de ella”, escribió una fan. Otro comentó: “Esto no es solo un reencuentro, es una historia que el internet necesitaba”.

La fan contó su historia y cómo llegó hasta ahí

“Mira, en ese en ese video que está pasando, lo que pasó fue que yo trabajé en el aeropuerto de la Ciudad de México, entonces tuve muchos artistas ahí para, mira, cuando le hice su comercial de lo que pasa que que yo iba a Los Cabos porque salí en una película que se llama Yo no soy guapo, en un largometraje, porque soy sonidera, soy sonidera, represento al barrio de Tepito, vivo enTepito. La cigarrita de sonido radio. Sonidera de corazón", comenzó Lupita.

“Entonces, cuando veo que llegan sus sus fans con globos y todo, yo dije, muchachos, ¿A quién estan esperando, no? Que París Hilton, y dicen, París Hilton, y se me vinieron luego luego los hoteles Hilton, y este y todo porque pues yo era una niña cuando todo eso pero me acordé que Paris Hilton había venido a dar un apoyo a los damnificados del 17, entonces dije ¡wow! y de ahí viene todo, que eres mi chiquita hermosa, que eres humilde, que eres mexicana aunque seas del extranjero".

Paris Hilton: entre el glamour y la empatía

Paris Hilton La famosa fue criticada por esta acción a su guardaespaldas en Coachella (@parishilton/Instagram)

Aunque muchos la asocian con el lujo y el brillo de la alta sociedad, este tipo de gestos confirman que Paris Hilton ha sabido conectar con la gente desde un lugar mucho más humano. No es la primera vez que se involucra en causas sociales o que se toma el tiempo de compartir con sus fans de forma significativa, pero lo que destaca en esta ocasión es la emoción palpable que se percibe en ambos lados.

Este reencuentro no fue parte de ningún show ni estrategia de marketing. Fue, simplemente, una muestra de que los momentos virales también pueden tener alma. Y que detrás de cada meme, hay personas reales, historias que se quedan en la memoria colectiva y emociones que traspasan la pantalla.