¿Ariel Miramontes e Itatí Cantoral son pareja? Confirmarían romance con un beso en público

Al parecer el romance entre Itatí Cantoral y Ariel Miramontes traspasó las pantallas, pues en plena alfombra roja de ‘Desastre en familia’, comedia que protagonizan juntos, se dieron un beso en la boca que generó especulaciones y reacciones de sorpresa entre los asistentes, de tal manera que la actriz hizo una fuerte confesión.

PUBLICIDAD

Itatí Cantoral, reconocida actriz que ha perdurado en la industria gracias a su talento, y Ariel Miramontes, intérprete que saltó a la fama por darle vida al personaje ‘Albertano’, presentaron su próximo proyecto en colaboración: ‘Desastre en familia”, razón por la que desfilaron por la alfombra roja, donde no evitaron demostrar el cariño que se tienen.

¿Itatí Cantoral y Ariel Miramontes son pareja?

Los reporteros no se limitaron a cuestionar a los actores si había algo más que amistad en su relación, por lo que después de darse un beso en los labios, Itatí Cantoral explicó cuál es su situación sentimental actual: “Estamos saliendo, yo no tengo ningún compromiso formal y Ariel tampoco. No somos pareja, no somos novios, pero sí estamos saliendo”.

De la misma manera, reveló cuál fue la primera impresión que se llevó de Ariel Miramontes: “Es un actor tan profesional. La primera vez que lo vi, ni lo reconocí, no podía creer que ese fuera ‘Albertano’”. Además, destacó que siempre es el primero en llegar a sus llamados, confirmando el nivel de profesionalismo con el que maneja su carrera.

Aunque Itatí Cantoral confirmó que existe un vínculo afectivo entre ella y Ariel Miramontes, conductores de ‘Sale el Sol’ se mostraron incrédulos ante la noticia cuando mostraron la cápsula en el programa, de tal manera que sugirieron que podría tratarse de un truco publicitario para promocionar ‘Desastre en Familia’.

Fue así, que Gustavo Adolfo Infante prometió seguir de cerca a la pareja para investigar a fondo qué sucede entre ambos.