¿Será que sí soy fea?“: Romina Marcos calla a los haters tras soportar meses de burlas sobre su físico

Romina Marcos está viviendo un momento especial. Desde hace unos meses, mantiene una relación amorosa con la doctora y creadora de contenido Laura Salazar, y juntas han compartido su felicidad en redes sociales. Sus publicaciones destilan amor y complicidad, pero también han sido blanco de ataques, especialmente hacia Romina, quien constantemente enfrenta comentarios hirientes sobre su físico, su autenticidad y hasta su manera de amar.

El hate no es algo nuevo para ella. A lo largo de su carrera, ha sido señalada por su cuerpo, sus cambios de look, su ropa, su maquillaje e incluso sus decisiones personales. Sin embargo, esta vez decidió alzar la voz y poner un alto en un poderoso episodio de podcast SayYeah, donde no sólo respondió a sus detractores, sino que compartió con honestidad el proceso emocional que ha vivido para sanar y fortalecerse.

“¿Será que sí soy así de fea hoy?”: Romina rompe el silencio

En su intervención, Romina Marcos no sólo se defendió de las críticas, sino que reflexionó con valentía sobre el impacto del hate en su salud mental:

“¿Será que sí soy así de fea hoy? Tengo mucho que agradecerle al hate, también los mando chingados cuando tengo que hacerlo, pero creo que sin el hate yo nunca hubiera tocado fondo, creo que sin el hate yo nunca hubiera ido a terapia, que es mi salvación, que es lo mejor que me pasa”.

La hija de Niurka Marcos no minimizó el dolor que ha sentido al ser comparada cruelmente o puesta en duda por su apariencia o su relación. De hecho, compartió cómo estos comentarios la han llevado a cuestionarse profundamente:

Romina Marcos

“Obviamente hay un momento en el que tu cerebro dice ¿será que sí güey? ¿será que sí soy Carmelita Salinas? Porque todos me pasan comparándome con Carmelita Salinas y ¿será que sí soy así de fea güey?”.

Pero en lugar de quedarse en el papel de víctima, Romina tomó una decisión consciente de responsabilizarse por su bienestar y hacer de la terapia una herramienta de transformación:

“Yo decidí dejarme de hacer la víctima. Es una gran decisión. Responsabilizarme de lo mío, de lo que a mí me toca, que es ir a terapia güey, porque es la única forma de sobrellevar el hate, porque si no, sí te hace mierda, si te crees lo que te dicen...”.

Romina Marcos y su proceso de amor propio

Romina y Laura La artista Romina Marcos y la influencer Laura Salazar ya son oficialmente novias. Esta es la primera relación lésbica de la hija de Nourka Marcos. (Instagram @romimarcos)

Lejos de dejarse vencer, Romina ha decidido convertir su historia en un canal de conexión con los demás. Desde su trinchera, ha optado por mostrarse vulnerable y real, compartiendo lo que ha vivido no solo como figura pública, sino como mujer en un mundo que no perdona la autenticidad.

“Mi responsabilidad es ir a terapia y recordarme todos los malditos días que soy increíble, que soy única, cuál es mi valor, cuál es mi talento y esa es mi parte. [...] Lo que sí hago también es decir mi proceso, hablar de mi proceso y ser realista y ser honesta”.

Aunque sabe que no podrá detener el odio en redes, tiene claro cuál es su prioridad: su salud mental y su conexión con quienes sí la valoran.

“Sé que no lo voy a cambiar. Lo van a hacer peor. Ajá, o sea, soy una entre miles, pero lo que sí hago también es decir mi proceso [...]. Sé que con eso hay gente que va a conectar mucho conmigo y esa es la gente que me importa”.

Romina concluyó con una frase que encapsula su crecimiento personal:

“El hate ha sido mi más grande maestro y me ha llevado a tomar las mejores decisiones para mí, para con mi salud, para con mi salud mental. Va a sonar raro, pero estoy agradecida y el día de hoy me divierto con él”.