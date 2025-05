Llaman “homofóbico” a Carlos Rivera tras ‘desplante’ a fans: esto hizo

Carlos Rivera enfrenta quizá una de las polémicas más fuertes de su carrera luego de que fuera acusado de discriminación en su propiedad Casa Huamantla, ubicada en el estado de Tlaxcala, donde una pareja de novias contrajeron matrimonio y contaron su experiencia con el famoso cantante.

Si bien, Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez se han mantenido al margen de las controversias, esta sería la primera vez que el cantante de ‘Te Esperaba’ enfrentaría una de las críticas más fuertes, y es que, en el pasado se ha mostrado cercano a sus fanáticos, con quienes presumió una conexión que muy pocos famosos tienen con sus admiradores.

Poco a poco, se han ido sumando más y más personas a mostrar su rechazo por la acción el cantante con una pareja lésbica, por lo que la comunidad LGBTQI+, ha mostrado su decepción por el artista al que ellos mismos han apoyado en el pasado.

Carlos Rivera es acusado de discriminación y lo llaman “homofóbico” por esta razón

Carlos Rivera está en el ojo del huracán, luego de que el cantante se negara a interpretar su famosa canción ‘Que lo Nuestro se Quede Nuestro’ a una pareja de novias que se estaba casando desde el histórico recinto del que es dueño, ‘Casa Huamantla’, donde una de las involucradas aprovechó para contar su versión de lo que sucedió ese día.

Por si fuera poco, el testimonio de la novia, terminó cuando aseguró que el personal de Casa Huamantla, confirmó que el cantante se encontraba en el lugar, sin embargo se fue durante la boda y regresó inmediatamente una vez que este festejo terminó.

Fue Javier Ceriani, quien reveló más detalles del conflicto que tuvieron el cantante y las novias que contrajeron nupcias, y esperaban que el cantante interpretara su canción, no como un regalo, pues esperaban pagar este performance, señalando que fue el equipo de Carlos Rivera quienes empezaron a poner “trabas” para que esta actuación se llevara a cabo.

Según relató la novia Jovina Morteo, el equipo del artista, le explicó que no podía presentarse solo para una canción y que, su actuación debía durar al menos una hora, sin embargo, la versión cambió por completo pese a que ellas estaban dispuestas a pagarla, señalando problemas de agenda y logística.

Por esta razón, Carlos Rivera habría rechazado cantar en boda lésbica

Jovina Morteo fue quien reveló la supuesta razón por la que Carlos Rivera habría rechazado estar en su boda, señalando que pudo deberse a los constantes señalamientos sobre su orientación sexual que la prensa ha hecho en más de una ocasión.

Además, reveló que el cantante ya había cantado para una boda heterosexual, por lo que su disgusto se hizo más evidente, expresando que se habían sentido invisibilizadas por Carlos Rivera debido a sus preferencias sexuales.

“Lamento mucho desmentirte Carlos, pero nosotras, me refiero a mi esposa y a mí, junto con nuestras familias, fuimos los primeros en hospedarnos en Tu Casa Huamantla, no entiendo por qué nos has ignorado tanto, y no hablo como artista, sino como empresario. Te fuiste el día que llegamos y regresaste el día que nos fuimos, tu presencia en la boda no la queríamos regalada, era cantar una canción contratado, así como todo lo que contratamos en tu empresa. Alguien nos dijo que no lo querías hacer, para evitar se te relacionara con gays, eso me pareció total discriminación... cada vez me sorprendo más y entiendo menos a Cynthia Rodríguez”.