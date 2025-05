Vivian de la Torre, amiga de Valeria Márquez, reactivó sus redes sociales para exponer las amenazas que ha recibido en los últimos días a raíz del asesinato de la joven influencer, ya que diversos usuarios la señalan como la responsable del crimen, tomando en cuenta la transmisión en vivo en la que quedaron captados parte de los hechos.

Amiga de Valeria Márquez expone amenazas que recibe tras muerte de la influencer

En medio de la investigación que se lleva a cabo por el asesinato de Valeria Márquez, Vivian de la Torre reapareció desde su cuenta de Facebook, en donde respondió a todas las acusaciones que ha recibido, señalando que ella no está involucrada en el caso, no obstante, comentó que contrató abogados para enfrentar las difamaciones en su contra.

“¿Por qué seguir amenazándome? Esto no ha sido nada fácil para mí. Yo jamás le haría daño a la persona que estuvo conmigo en todo momento. Estoy con abogados porque hacen difamación hacia mi persona, tengan empatía. Después de todo muchos van a pedirme disculpas, por todo el daño que me están haciendo”, comentó.

Valeria Márquez Instagram: @v__marquez (Instagram: @v__marquez)

Asimismo, la joven no dudó en señalar las amenazas que ha recibido tras el asesinato de Valeria Márquez, tomando en cuenta que aún no se han determinado a los presuntos responsables, es por ello que sus seres queridos cercanos siguen exigiendo justicia.

Testigo confiesa quién le disparó a Valeria Márquez 3 veces seguidas

Fue a través de un video del youtuber conocido como ‘Mafian’, en donde la mujer identificada como Paola declaró que estuvo cerca del ataque que cobró la vida de Valeria Márquez, por lo cual aseguró que Erika habría disparado contra la influencer durante 3 veces consecutivas.

“Me acerqué y estaba viendo los horarios ahí en un vidrio que tienen ahí en la entrada, en eso llegó el repartidor y le preguntó si era Valeria, ella le dice que sí, yo voltee, entonces el repartidor estaba sacando algo de la mochila que llevaba, la puerta estaba entreabierta y Erika estaba sentada a su derecha de ella, yo creo a un metro o metro y medio, no había nadie más, más que ellas, dos, el muchacho y yo que estaba viendo ahí, pero en eso Erika sacó la pistola y le disparo a esta Valeria, le disparó tres veces seguiditas, hubo un cuarto balazo, pero ya no vi eso, yo ya estaba para irme, el repartidor salió corriendo asustado, yo también me fui, me asusté”, confesó.

Al respecto del impacto de estas declaraciones, la mujer identificada como Paola aseguró que desea poder acudir a la Fiscalía de Jalisco, con el objetivo de contribuir a la investigación por la muerte de Valeria Márquez.

Por otro lado, Jazmín Escamilla, abogada de Erika, ha desmentido en más de una ocasión la culpabilidad de la joven, comentando que se encuentra cooperando con las autoridades pertinentes para demostrar su inocencia.