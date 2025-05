“Se las automandó” Ángela Aguilar recibe misterioso ramo de flores y fans aseguran hizo berrinche por esto

Ángela Aguilar vuelve a estar en boca de todos, y esta vez no por su controversial matrimonio con Christian Nodal, sino por un gesto floral que muchos consideran sospechosamente conveniente. Durante su visita a EXA FM en la Ciudad de México, la cantante fue sorprendida por Flores El Patrón con un enorme ramo de flores rosas, confeti y mucha música. La escena fue tan emotiva como cuestionada y no tardaron en surgir dudas sobre quién se las pudo haber mandado.

La reacción de Ángela Aguilar al misterioso ramo

Ángela Aguilar Ángela Aguilar recibió un misterioso ramo de flores (TikTok)

En el video que circula en redes sociales, se observa a Ángela en las instalaciones de EXA, cuando de pronto entra el influencer encargado de hacer las entregas. La cantante lo recibe con extrañeza, sin saber de qué trata la sorpresa.

Con su estilo excéntrico, música a todo volumen, serpentinas, confeti y hasta marometas, ‘El Patrón’ se ha convertido en el cupido viral de la farándula mexicana y parte de el encanto es la incógnita del remitente.

“¡Siempre he querido esto! Te sigo, me encanta, me divierte mucho. Qué bonito cómo traes tanta alegría a todo el mundo con algo tan simple y tan bonito”.

Con esto, Ángela se suma a la lista VIP de celebridades como Danna Paola, Wendy Guevara, Susana Zabaleta y la propia Belinda.

Sin embargo, internautas no dejan de señalar que “todo se vio muy falso”, especialmente porque recibió el ramo justo después de que se revelara que hace varios meses, Belinda recibió un cactus de ‘El Patrón’, aparentemente por parte de Nodal.

“Qué casualidad, ¿no?”, “Todo muy armado. Segur hizo berrinche por lo del cactus de Belinda”, “Se las automandó para no quedarse atrás”, se lee en rede sociales.

El cactus delator: ¿Nodal quería volver con Belinda?

Días antes de esta entrega floral a Ángela, el propio Flores El Patrón reveló en una entrevista para La Caminera uno de los secretos mejor guardados de la farándula: Christian Nodal le mandó un cactus a Belinda el 14 de febrero de 2024, justo antes de casarse con Ángela y sin haber anunciado oficialmente su ruptura con Cazzu.

“El patrón le mandó un cactus, el patrón de su corazón, en el cual usted piensa todas las noches, así como él piensa en usted todas las noches antes de verla sonreír porque usted es un ángel, una luz y agradece que esté en su vida”, fue el discurso que dio El Patrón en aquel entonces

“Esa podría decir que fue mi primera entrega a un artista de calibre internacional como lo es Belinda y justamente lo hicimos en su estudio mientras ella estaba practicando unas canciones, como fue nuestra primera experiencia así, estábamos muy nerviosos”, contó en la reciente entrevista con La Caminera.

Belinda Belinda recibió un cactus, presuntamente de Nodal (TikTok)

Las palabras de El Patrón llevaron a que internautas señalaran que “era obvio que había sido Nodal”. “Quería dejar la vela encendida con Belinda”, “Qué fuerte que le mandó algo justo antes de casarse con Ángela”, expresaron.

A pesar de la bomba que soltó, Flores El Patrón ha jugado al misterio en otros espacios, diciendo “yo jamás revelaré su identidad”, lo que solo ha alimentado aún más las sospechas de que Nodal intentó reconectar con su ex a escondidas.