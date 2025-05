¿Qué hizo? Lalo Capetillo fue duramente criticado por esta razón en la boda de su hermana

¡El gran día llegó! Ale Capetillo finalmente llegó al altar junto a Nader Shoueiry en una boda que muchos han calificado como “de ensueño” luego de que ambos disfrutaran de una ceremonia civil íntima desde el Four Seasons de Madrid, España, donde los padres de la novia fueron los grandes ausentes, generando una ola de especulaciones sobre la razón por la que no se presentaron.

Tal como lo había adelantado la hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, la boda religiosa tuvo lugar el pasado sábado 24 de mayo en la Hacienda Zotoluca, ubicada en el estado de Hidalgo, frente a poco más de 240 invitados, en una celebración que reunió a familiares y amigos que aplaudieron el enlace del empresario libanés y la modelo mexicana, uniendo dos mundos.

La historia de amor entre Alejandra Capetillo y Nader Shoueiry ha llamado la atención por las “barreras” que tuvieron que romper, desde una diferencia de edad de 12 años hasta interculturalidad, que ahora se han convertido en dos de los aspectos que han vuelto más fuerte su relación.

Los looks de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo en la boda de su hija

En medio de las especulaciones sobre el supuesto ‘rechazo’ de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo con el enlace de su hija con un hombre musulmán, la polémica fue zanjada luego de que ambos se dieran cita al enlace religioso de la modelo, con elegantes atuendos que usaron para acompañar a su hija al altar.

Biby Gaytán fiel a su estilo, una vez más demostró por qué es considerada como una de las estrellas más elegantes del espectáculo en México, ataviada en un vestido tipo túnica color lila con detalles florales que cubría hasta su cuello, dejando a la vista unos pendientes del mismo tono y un peinado al estilo clean look.

Mientras tanto, el padre de la novia, Eduardo Capetillo, destacó por su imponente presencia portando orgulloso un traje de charro color negro, mientras su hija lo tomaba del brazo, siendo guiada por él hacia el altar.

Por otro lado, Ana Paula, la hermana mayor de Ale Capetillo, utilizó un deslumbrante vestido color rosa palo con un brillante corsé y falda satinada, por el que la colocaron como una de las mejores vestidas para la boda de la modelo y el empresario libanés.

El look de Lalo Capetillo en la boda de su hermana que causó controversia

La familia Capetillo-Gaytán demostró una vez más el fuerte lazo que los une y su increíble gusto por la moda, sin embargo, quien llamó la atención fue Lalo Capetillo, el hermano de la novia, quien generó controversia por su elección de look y es que, muchos señalaron que pudo haber hecho una “mejor elección” y que “ese estilo no le queda”.

Lalo Capetillo optó por un elegante traje en color negro con camisa blanca que complementó con su ya característico sombrero texano del mismo tono, sin embargo, usuarios mostraron su rechazo por esta elección, arremetiendo contra él, diciendo: “Busquen otro look para el hermano, no sale de lo mismo”, “Muy guapos todos… pero Lalo tu sello es el sombrero… pero esta ocasión no era”.