¿Está enferma? Ángela Aguilar revela fuerte padecimiento tras críticas por su relación con Christian Nodal

En una reciente entrevista que Ángela Aguilar ofreció a Pati Chapoy, reveló cómo fue para ella recibir una ola de críticas luego de que en junio del 2024, confirmara su relación con Christian Nodal, tan solo un par de semanas después de que el cantante de mariacheño anunciara su separación de Cazzu, con quien se había convertido en padre en septiembre del 2023.

Las críticas no tardaron en aparecer cuando algunos acusaron a Ángela Aguilar de ser la tercera en discordia de la relación que el sonorense mantenía con la argentina, y es que, muchos señalaron que Cazzu pudo haber vivido una traición por parte el sonorense, mientras ella se encontraba disfrutando su faceta como madre primeriza.

A pesar de la ola de hate que llegó en su contra, la hija de Pepe Aguilar y Christian Nodal, han demostrado que ningún tipo de crítica es tan fuerte para romper su amor y que, su matrimonio se mantiene fuerte a pesar de los señalamientos, sin embargo, la joven de 21 años se sinceró con sobre lo difícil que fue para ella enfrentar las acusaciones.

Ángela Aguilar revela padecimiento que sufrió tras enfrentar una ola de hate

La joven, de 21 años, confesó cómo ha enfrentado los malos comentarios que llegaron desde que confirmó su relación con Christian Nodal, revelando padecer ataques de ansiedad y estrés que han afectado su salud, revelando que esa fue una de las razones por las que bajó de peso de una forma considerable.

Confesó que a pesar de estar en el medio artístico desde que era una niña, lidiar con los malos comentarios en su contra, han convertido, en estos últimos meses, en los más complicados.

La cantante reveló que había perdido 10 kilos desde entonces, derivado del posible estrés y ansiedad que provocaron las críticas en su contra, y que, si bien, su físico no es algo importante en su vida, sí se ejercita debido a problemas en sus articulaciones:

“Para mí el peso no ha sido tan importante en mi vida, nunca lo he cuidado, pero sí para mí es muy importante poder mover mi cuerpo porque en mis articulaciones tengo muchos problemas, nací defectuosa. Entonces, trato de mover mucho, trato de hacer mucho ejercicio para justamente fortalecer específicamente las rodillas. Recientemente, perdí muchísimo peso, yo creo que fue mucho estrés, mucha ansiedad, muchas cosas. Bajé como 10 kilos en un mes”.

Ángela Aguilar revela tener ataques de pánico

La cantante también contó detalles de su faceta como ama de casa, confesando que prepara comida a Christian Nodal y lo consiente con “lo que se le antoje”, sin embargo, ir al ‘supermercado’ se ha convertido en un reto para ella derivado de la ola de acoso y hate en su contra, provocándole ataques de ansiedad.

“Yo amo ir al súper, pero recientemente me ha dado mucha ansiedad salir al público, mucha gente que me grababan en los pasillos, no era normal, una foto con alguien, sino como que me grababan de lejos y me daban unos ataques de ansiedad, yo dejé de ir al súper un rato”.