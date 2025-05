23 frases de ‘Oficio de tinieblas’ de Rosario Castellanos que trascienden en el tiempo

Rosario Castellanos (1925-1974) fue una destacada escritora, poeta, ensayista y diplomática mexicana.

Reconocida como una de las voces más influyentes de la literatura mexicana del siglo XX, sus obras abordan temas como la identidad femenina, la opresión indígena y las desigualdades sociales.

Entre sus obras más notables se encuentran Balún Canán, Oficio de tinieblas y sus poemas reunidos en Poesía no eres tú. Castellanos dejó un legado literario y social invaluable, convirtiéndose en un referente del feminismo y la lucha por la justicia en México.

¿De qué trata ‘Oficio de tinieblas’?

Vicente Pineda, un “hijo” de San Cristóbal, publicó en 1888 el libro Sublevaciones indígenas en Chiapas (Esponda, 2001). Rosario Castellanos utilizó esta versión de los eventos que ocurrieron durante la revolución de los chamulas en 1867-1869 como base para narrar su obra.

La escritora chiapaneca hace un recorrido exhaustivo para explicar, desde su evocadora pluma, las razones por las cuales los chamulas tomaron las armas.

La novela nos lleva a través de distintas perspectivas: la de los ladinos (mestizos) con su desprecio hacia los indígenas; la de los padres encargados de evangelizar, quienes enfrentan sus propios sufrimientos en esta tarea; y, por supuesto, la de los indígenas, con Pedro y Catalina como narradores principales, mostrando el dolor de las opresiones y los maltratos.

Rosario Castellanos obliga al lector a enfrentarse con uno de los episodios más oscuros de la historia de México, confrontándolo con el racismo que tanto se intenta ocultar.

Sin poder evitar los tintes políticos, la autora nos sumerge en la psique de todos los involucrados en este conflicto.

Frases de Rosario Castellanos

Te dejamos 23 de las frases más impactantes de la novela, ¿cuál es tu favorita?

1.- “El don era una sonrisa aprobatoria, una mirada cómplice, un consejo oportuno, una oportuna llamada de atención. Y conservaba siempre en su mano izquierda la amenaza, la posibilidad de hacer daño. Aunque ella misma vigilaba su poder. Había visto ya demasiadas manos izquierdas cercenadas por un machete vengador.”

2.- “Pero qué nombre tiene el sufrimiento cuando lo padece el ser que amamos”.

3.- “Porque una gran paz -la paz que tienen párpados de sueño- había untado las coyunturas de la muchacha: en el lugar donde dolía la memoria, en el lugar donde va a doler la esperanza. No es una víscera sangrante ya lo que palpita sino un momento, este momento maravillosamente vacío”.

4.- “La ignorancia es a veces demasiado semejante a la burla y la pasividad se confunde con la provocación y el insulto”.

5.- “Calló el nombre de su chulel (alma), salvaguardó su alma del poder de los extranjeros, dejó al margen de este trato lo más profundo y verdadero de su ser”.

6.- “En su casa dejaron la memoria, la fama, la persona. Lo que andaba por los caminos era un hombre anónimo, solitario, que se había alquilado a voluntad, que se había enajenado a otros intereses”.

7.- “...lo reducía a una cosa, una cosa útil tal vez para algo, pero sin valor en sí”.

8.- “Y se imaginaba un mundo sin miseria, sin conflictos, cuando todos los hombres hubiesen alcanzado un mismo nivel de conocimientos.”

9.- “Pero la muerte de su padre le fue muy aleccionadora acerca de la rapidez, de la facilidad con que los vivos, los ausentes, olvidan, se consuelan, cambian, sustituyen.”

10.- “Había aprendido a distinguir, con esa agudeza terrible de los solitarios, la prisa de los jóvenes, de los gozosos, de los que van en busca de la felicidad, y la prisa de los angustiados, de los que corren a detener el destino”.

11.- “¿De qué sirve tener ímpetu, sentirse capaz de todo, cuando se es pobre, cuando se es nadie?“.

12.- “Pero que es el mismo comerciante íntegro, ese profesionista cabal, no vacila un instante si se le presenta la ocasión de robar a un indio. Es más, se enorgullecen de ello, lo narran después como una anécdota divertida que no deja de causar regocijo en sus oyente”.

13.- “Son gobernantes injustos. Su injusticia nos exime de la obediencia.”

14.- “México había hecho de la ley un ídolo el cual reverenciar y no un instrumento útil para servirse de él. Pero no puedo serlo si el legislador, al redactarlo, no tiene en cuenta los datos concretos de la realidad a la que pretende regir”.

15.- “...Sino contra la gran muchedumbre fanatizada que se rehúsa a aceptar un beneficio porque le han hecho creer que es un sacrilegio”.

16.- “La desgracia de estos hombres tiene algo de impersonal, de inhumano; tan uniformemente que se repite una vez y otra y otra.”

17.- “¡Pero la conversación sería tan desabrida sin el granito de sal de las murmuraciones!“.

18.- “Con suavidad, con lentitud, con delicadeza se remueven los sepulcros blanqueados y escapa el olor fétido de los secretos que no pueden callarse porque claman al cielo. De injusticia de dolor, de misera. No se puede callar. Porque si se callara lo que está oculto bajo los techos, bajo las sábanas, de pudriría, hasta contaminar el mundo entero. Hablar es como abrir un absceso. Corre el pus; la inflamación disminuye; la fiebre y sus desvaríos se mitigan.”

19.- “Cuando un hombre teme ya no distingue entre la defensa y el desafío”.

20.- “Sé que en la política no se conservan ni las manos limpias ni las conciencia tranquila. Pero lo que absuelve es la eficacia.”

21.- “Éstos, que hoy la desatendían, la repudiaban, eran los mismos que ayer calzaron la sandalia de la peregrinación para encaminarse a la cueva de los ídolos”.

22.- “Porque les era preciso depositar en su otro su culpa o su castigo. O hacer que les resucitarán su esperanza.”

23.- “Dimos lo que teníamos y saldamos la deuda. Pero el ladino quería más, siempre más. Nos ha secado los tuétanos en el trabajo; nos ha arrebatado nuestras posesiones; nos ha hecho adivinar las órdenes y los castigos en una lengua extranjera. Y nosotros soportábamos, sin protestas, el sufrimiento, porque ninguna señal nos indicaba que era suficiente.”