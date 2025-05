“Han sido crueles”: Ángela Aguilar rompe el silencio a unas semanas de cumplir un año de casada con Nodal

La historia de amor entre Ángela Aguilar y Christian Nodal ha sido una de las más polémicas del espectáculo mexicano reciente. Desde que confirmaron su romance y posterior boda en julio de 2024, la pareja ha estado en el ojo del huracán. Las críticas no se han hecho esperar: Ángela ha sido señalada como la “tercera en discordia” tras la ruptura de Nodal con Cazzu, madre de su hija, y también se ha enfrentado a cuestionamientos sobre romper los códigos de sororidad. Todo estalló cuando, en una entrevista, la joven cantante declaró que “todos eran adultos” y que “no hubo corazones heridos”, declaraciones que encendieron aún más la conversación mediática.

Desde entonces, han sido pocas las ocasiones en las que alguno de los dos ha hablado con sinceridad sobre su relación. Pero ahora, a unas semanas de celebrar su primer aniversario de bodas, Ángela Aguilar ha decidido abrir su corazón y compartir cómo ha sido este primer año de matrimonio con el intérprete de Adiós amor.

Ángela Aguilar habla de su primer año de casada con Nodal

Ángela Aguilar se sincera sobre su primer año de casada

En una entrevista con Mariano Osorio, Ángela rompió el silencio y habló como nunca sobre lo difícil que ha sido navegar esta etapa de su vida bajo el escrutinio constante de la opinión pública. Si bien asegura estar viviendo una etapa llena de amor, también reconoce que ha sido una de las más retadoras emocionalmente.

“Sólo puedo decir cosas buenas de mi esposo. Es un mega hombre. Lo admiro muchísimo, lo quiero muchísimo. Me da mucha fuerza porque, la verdad, han sido meses muy bonitos y llenos de bendición, pero han sido muy crueles también. Entonces siento que yo no podría estar sonriendo en este momento si no tuviera un hombre tan bueno a mi lado”, confesó la cantante.

Aunque Ángela no detalló a qué tipo de crueldad se refería, es evidente que habla de las constantes críticas en redes sociales y la presión mediática que ha cargado desde que su relación se hizo pública.

Desde acusaciones de ser la tercera en discordia y una constante competencia con las ex de Noda, hasta teorías que afirman que pone gente a vigilar a su esposo, la artista ha enfrentado una ola de señalamientos que no cesan.

Un año de éxitos, fuera de los escenarios

La intérprete también aprovechó para explicar por qué suele acompañar a Nodal en casi todos sus conciertos, desmintiendo de paso los rumores de control o celos excesivos.

Ángela Aguilar estaría espiando a Nodal, según fuentes cercanas

“Mi marido trabaja muchísimo, yo también trabajo muchísimo. Me aventé años de 90 shows al año y mi esposo el año pasado hizo 110, entonces si yo no estoy en sus shows, no lo veo. Tratamos de estar cuando podemos, él me acompaña a mis cosas, yo lo acompaño a las suyas; estamos muy unidos”, señaló.

Lejos de una vida completamente enfocada en los escenarios, Ángela confesó que decidió hacer una pausa en los conciertos tras casarse para enfocarse en su nueva vida en pareja. Sin embargo, eso no significó detener su crecimiento artístico. La cantante produjo por primera vez su nuevo álbum Nadie se va como llegó, en el que incluyó el tema El equivocado, una canción que dedica abiertamente a Nodal y que, para sorpresa de muchos, recibió el visto bueno de su exigente padre, Pepe Aguilar.

El próximo 24 de julio celebrarán su primer aniversario de bodas, y aunque no se han revelado detalles sobre cómo lo festejarán, es seguro que se hablará de ellos.