Yolanda Andrade reaparece públicamente y revela detalles sobre su estado de salud

En medio de los rumores sobre su delicado estado de salud, Yolanda Andrade reapareció públicamente en un video que Pepillo Origel compartió desde su cuenta oficial de TikTok, generando un sinfín de reacciones entre los usuarios de redes sociales.

Yolanda Andrade reaparece y revela detalles sobre su estado de salud

Durante el clip, Yolanda Andrade reapareció con ropa cómoda, además de un parche en su ojo y lentes de sol; al respecto, Pepillo Origel externó su entusiasmo por su encuentro, señalando que ha orado por la conductora de televisión.

“Pues aquí estoy con mi querida Yolanda. Bueno, Yolanda, ¿qué te puedo decir? Lo que todo el mundo que no sepa. Que hemos pedido por ti: mis hermanas, toda mi familia", comentó el presentador.

Ante el resto de actividades programas de la presentadora de televisión, Pepillo Origel declaró que seguirá pidiendo por la estabilidad de Yolanda Andrade, tomando en cuenta la crisis de salud que ha enfrentado.

“Bueno, yo sé que tiene que trabajar y se tiene que ir, pero me da mucho gusto verte como siempre, pedirle mucho a Dios por ti y el cariño que te ha de mostrado todo el mundo”, añadió.

Sobre su estado de salud actual, Yolanda Andrade aseguró que se encuentra mejor y agradecida con todas las muestras de cariño y apoyo que ha recibido del público. Cabe destacar que el video no es reciente, por lo cual sus seguidores esperan que la conductora se encuentre bien.

“Me siento, me siento; gracias, Pepillo, por lo que me dices y me siento muy agradecida con toda la gente que ha que se ha manifestado y que ha es estado en sus oraciones. Créanme que esa energía la he recibido y me siento mucho mejor. Muchas gracias”, confesó la conductora.

Julio César Chávez expone detalles del estado de salud de Yolanda Andrade

Después del video en el aparecieron juntos para disipar ciertos comentarios negativos contra la conductora, Julio César Chávez aseguró que Andrade se mantiene luchando por mantener estable, ya que reveló que permanece delicada de salud.

“La vez que la vi, la vi muy bien. Fue a la casa, fue la vez que ustedes ya la habían matado, la habían enterrado. Está bien gracias a Dios, luchando todavía porque está delicada, pero es una guerrera y está luchando”, explicó.

Finalmente, ante la situación por la que atraviesa actualmente, el exboxeador mexicano externó todo su apoyo para la presentadora de televisión.

“Emocionalmente y tiene todo mi apoyo porque es como mi hermana”, añadió.