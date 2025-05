“¿A quién se le ocurre?”: El escalofriante detalle oculto de las flores a Valeria Márquez afuera de su negocio

El f*minicidio de Valeria Márquez, influencer y empresaria de 23 años, ha dejado a México consternado y con muchas preguntas sin responder. Su trágico asesinato ocurrió en plena transmisión en vivo desde su salón de belleza en Zapopan, Jalisco, un hecho que estremeció a la sociedad y encendió la indignación contra la violencia de género. Sin embargo, a más de una semana del crimen, un detalle escalofriante ha reavivado el misterio: un ramo de rosas rojas con una cinta que sólo lleva una palabra escrita: “Perdón”.

PUBLICIDAD

Y aún cuando el repartidor ha salido a dar su testimonio sobre la entrega, internautas habrían descubierto las verdaderas intenciones del regalo.

Un detalle afuera de la estética de Valeria delataría lo más escalofriante

Valeria Márquez Valeria Márquez (redes)

A pocos días del crimen, familiares, amigos y seguidores de Valeria levantaron un altar improvisado frente a su salón con flores, peluches y veladoras. Pero fue la aparición de ese ramo de rosas rojas lo que encendió la alarma y despertó sospechas. Según reportes locales, la policía de Zapopan llegó a documentar y recoger el ramo como posible evidencia, pues la palabra “Perdón” y el color de las flores, favoritas de Valeria, parecían esconder un mensaje aún más perturbador.

El repartidor que entregó el ramo declaró ante medios locales que no conocía ni a Valeria ni al remitente, y que su único trabajo fue llevar las flores y tomar fotos como comprobante.

Valeria Márquez Imágenes de TikTok

Sin embargo, para muchos internautas esto es solo la punta del iceberg: algunos aseguran que este arreglo no es más que un “distractor” o una “cortina de humo” para desviar la atención pública y mediática, alejándola de la exigencia de justicia real y de la lentitud en las investigaciones.

¿Una distracción mediática? La controversia que pone en jaque a las autoridades

La polémica no se hizo esperar. En redes sociales, usuarios como @eltraviesoelias1 han criticado el foco mediático centrado en el ramo, cuestionando si realmente es justo que la atención se concentre en ese detalle y no en la búsqueda de los responsables.

“No hay burla más grande para Valeria y su familia que recibir un ramo con este mensaje... ¿De verdad crees que los malhechores iban a tomarse el tiempo para hacer esto?”, cuestiona el usuario en TikTok.

PUBLICIDAD

Además, medios de comunicación y usuarios señalan que el lugar del crimen sigue asegurado con objetos intactos, incluyendo el peluche y la bolsa que apareció en la transmisión final de Valeria. También se ha revelado que 20 testigos ya fueron entrevistados, y que la empleada Erika, quien estaba presente y terminó el vivo tras el asesinato, acudió a declarar con familiares.

La Fiscalía de Jalisco confirmó que hay una investigación profunda que incluye videos de cámaras de seguridad que aún no se han hecho públicos, y sospechas sobre un carro y una moto blanca implicados en el atentado. Mientras tanto, la amiga de Valeria, Vivian de la Torre, presunta remitente del paquete con el peluche, no ha declarado ni ha sido llamada oficialmente a declarar.

“Es una pena que medios de comunicación le dieran importancia a un ramo de rosas que si bien apareció en ese lugar, es absurdo que los responsables sean tan tontos para mandar un florero de esas características, pues se sabría quién pagó el servicio, el número del cual marcaron y a mi parecer este suceso sólo sirve para desviar la atención", señaló Mafian Tv, un reconocido influencer de investigación.

Y agregó: “Este hallazgo sólo sirve para desviar la atención. La verdadera nota es encontrar a los responsables, no enfocarse en un ramo que no aporta nada y solo genera morbo. La verdadera justicia para Valeria es que no quede impune",

La aparición del ramo de rosas rojas frente al salón de Valeria Márquez es un detalle que sigue siendo un enigma lleno de simbolismos y dudas. ¿Un mensaje silencioso del asesino? ¿Una llamada de atención o una burda maniobra para confundir?

Mientras el país exige respuestas y justicia para Valeria, el ramo rojo permanece ahí como un escalofriante recordatorio de la incompetencia de las autoridades y que está prohibido olvidar la violencia de género que ensombrece a México.